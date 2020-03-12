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فن

بعد إعلان إصابته بـ كورونا.. توم هانكس يتصدر تويتر

الخميس 12/مارس/2020 - 09:02 ص
توم هانكس
توم هانكس
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شروق ابراهيم
تصدر النجم العالمي توم هانكس Tom Hanks لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بـ هاشتاج يحمل اسمه، بعد إعلان إصابته بـ فيروس كورونا هو وزوجته منذ ساعات.

وأعلن توم هانكس Tom Hanks اليوم الخميس، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تواجده في أستراليا لتصوير فيلمه الجديد حول قصة حياة أسطورة الروك الراحل ألفيس بريسلي.

وقال هانكس في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "مرحبًا أيها الأصدقاء، أنا وزوجتي ريتا هنا في أستراليا نشعر بتوعك بسيط كما لو كان لدينا أنفلونزا، كما نشعر بانهاك شديد وحمى وبعض الرعشة".

وأضاف: "بعد ذلك ذهبنا لإجراء اختبار واكتشفنا إصابتنا بفيروس كورونا".

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