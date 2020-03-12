بسبب فيروس كورونا ..توقف تصوير مسلسل The Riverdale

كشف موقع Deadline عن توقف تصوير المسلسل الأجنبي الجديد The Riverdale بسبب احتكاك أحد العاملين بالمسلسل بشخص مصاب بفيروس كورونا.





وقال الموقع الأجنبي أن شركة وارنر بروس صرحت أن فريق عمل المسلسل اجمع يخضع لفحوصات طبية للكشف عن وجود مصابين بفيروس كورونا من عدمه.





وأشارت وارنر بروس أن صحة وأمان فريق عملها في أولويتها وأهم من أي اعتبارات أخرى لافتة إلى أنها ستأخذ جميع احتياطاتها لحماية فريق الإنتاج الخاص بها في جميع أنحاء العالم.





يشار إلى أن المسلسل توقف تصويره خلال أحداث الجزء الرابع من المسلسل الشهير Riverdale.



