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رياضة

فيليكس: أتليتكو مدريد في أمان بسبب أوبلاك

الخميس 12/مارس/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد البرتغالي جواو فيليكس مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، أن عبارة "لا تكف عن الاعتقاد والثقة" هو "شعار" أتلتيكو وأن هذا الشعار ساهم بشكل هائل في الفوز على ليفربول الإنجليزي.

وتغلب أتلتيكو على مضيفه ليفربول (3-2) مساء الأربعاء في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ليطيح بحامل اللقب ويتأهل على حسابه إلى دور الثمانية بالفوز (4-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال فيليكس: "إنه شعار أتلتيكو. سنظل هكذا في كل مباريات دوري الأبطال والدوري الإسباني. سيظل الفريق دائما هكذا، عانينا كثيرا ولكننا عملنا وتعرضنا للإنهاك".

وأشاد فيليكس بالأداء الرائع الذي قدمه زميله حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك. وقال: "نحن في أمان كبير مع وجوده. أوبلاك ساعدنا كثيرا".
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