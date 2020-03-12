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رياضة

أول تعليق من كلوب بعد اقصاء ليفربول من دوري أبطال أوروبا

الخميس 12/مارس/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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نور عادل
ابدى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، استيائه من خروج فريقه من دور الـ16 بدوري ابطال اوروبا على يد منافسه فريق اتليتكو مدريد الاسباني.

وهزم ليفربول بثلاثة اهداف مقابل هدفين في مباراة اياب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا، ليصبح مجموع المباراتين 4-2 لصالح فريق اتليتكو مدريد.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة :" لا أفهم في ظل الإمكانات التي يملكها الفريق هذا الأسلوب الذي يتبعه، يمكنه لعب كرة قدم أفضل لكنه يفضل الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة".

وأضاف: "نتقبل ذلك بالتأكيد لكن الأمر ليس جيدًا الليلة، أعترف أنني حقًا أشتكي كثيرًا خاصة عندما أشاهد لاعبي فريقي يقدمون هذا الأداء المذهل أمام لاعبين بارزين على الجانب الآخر يدافعون بخطين كل منهما من 4 لاعبين".
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