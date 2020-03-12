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مترو الأنفاق: توفير كمامات في المحطات للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 09:51 ص
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
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هاجر إبراهيم

قال المهندس سيد الحسيني، نائب رئيس مجلس الإدارة الخاصة بتشغيل الخط الأول لمترو الأنفاق، إنه تم البدء بوضع خطط للوقاية من فيروس كورونا فى خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة، مشيرًا إلى أن تلك الخطة موجوة منذ بدء انتشار الفيروس على مستوى العالم. 


وأضاف "الحسيني" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه تم الأخذ بأشياء احترازية كثيرة ومازال العمل جاريًا بها حتى الآن، موضحًا أنه يتم نقل أعداد كمية كبيرة جدًا من الركاب ويجب التعامل معهم بخطة محكمة من أجل مراقبة السلوك الخاص بهم وعدم إلقاء القمامة. 


وأوضح أنه تم إنشاء إذاعات داخلية لمنع انتشار الفيروس فى ثلاث خطوط، لافتًا إلى أنها من أجل توعية الناس على مخاطر ذلك الفيروس وكيفية التعامل معه والسلوك الذي سيتم التعامل معه داخل المحطات والقطارات.


وأفاد أنه تم وضع ملصقات داخل القطارات وفى المحطات، بالإضافة إلى تعقيم القطارات في الأحواش والسلالم المتحركة والأرصفة داخل جميع خطوط المترو.


وأكد أنه تم شراء كمية كبيرة جدا من الكمامات والمواد المطهرة مثل الكحول بتوجيه من وزارة الصحة، متابعا بعمل ملصقات داخل القطارات وتوجيه وتوزيع الكمامات بين الركاب.
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