AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المرور يعلن إغلاق هذه الطرق لسوء الأحوال الجوية.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 10:12 ص
المرور
المرور
Advertisements
شيرين عادل
قال الرائد محمد الشربينى، الإدارة العامة للمرور، إن هناك تنسيقا دائما بين إدارة المرور وهيئة الأرصاد الجوية خاصة مع الإعلان عن  موجة الأمطار والسيول التى شهدتها البلاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.  

وكشف الرائد محمد الشربينى ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران عبر برنامج هذا الصباح بفضائية اكسترا نيوز ، عن استمرار غلق  الفرافرة - الواحات بطول 180 كم  ، وباريس  - الخارجة طريق داخلى فى الوادى الجديد بطول 90 كم بسبب الرياح وسوء الأحوال الجوية .

وأشار  الرائد محمد الشربينى ، الإدارة العامة للمرور ، إلى أن  اتخاذ اليوم الخميس إجازة رسمية أدى لانخفاض معدلات الحركة على الطرق والكبارى. 

وأشار الرائد محمد الشربينى إلى أنه تم  تكثيف الخدمات المرورية بالتنسيق مع قطاعات الشرطة الميدانية  ، وكافة المحافظات على مستوى الجمهورية ، الهيئة العامة للطرق الكبارى، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتمركز عربات الشفط بجوار أماكن تجمع المياه.

وطالب بتخيفض السرعات خاصة فى الأماكن الأمطار الالتزام بالحارات ومضاعفة سرعات الأمان تجنب الصغط على جهاز الفرامل خاصة مع تواجد الأمطار يؤدى لإنحراف السيارة والإتصال ب 01220000 فى حالة حدوث أى عطل. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: حالة الطقس غير مستقرة حتى الأحد المقبل.. فيديو

مأساة كل عام .. ماذا فعلت الأمطار بشوارع العاصمة والمحافظات؟ .. شاهد

ناس بتراعى ربنا .. ضباط الشرطة واجهوا الأمطار تركوا مكاتبهم ونزلوا الشوارع .. صور

أحمد موسى يسخر من غرق مدينة نصر: هنبعت عربات الشفط فين ولا فين؟

تعرف على إرشادات وطرق القيادة السليمة في الأحوال الجوية المضطربة

الشتاء يكشر عن أنيابه.. الأمطار تداعب الطرق في أولى ساعات خميس الطقس السيئ.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رد مثير لـ تامر أمين على «اللي قالوا الحكومة واخدة أجازة بُكره ليه وفي أزمة»

22 مصابا ولم تظهر العاصفة وجهها الحقيقي.. ماذا حدث في أول 3 ساعات من موجة الطقس السيئ؟

الصين.. خسائر مرعبة بسبب كورونا.. وهذه حصيلة مبيعات السيارات

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لفستان مذيعة the voice kids

حازم إمام يهاجم كهربا بسبب أحداث السوبر ويعلق على إيقافه حتى نهاية الموسم

في ذكرى رحيل نجوى سالم.. سر انتحارها ومساعدتها لفنان شهير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل.. ياسمين صبرى وأحلام الأبرز.. نجمات تألقن بـالجمبسوت اللامع

لغز لم تسفر عنه الطبيعة.. صخور البطيخ.. كنوز متناثرة في صحراء الوادي الجديد

بعد بلوفر محمد حماقي الممزق.. عمرو سعد يثير الجدل بملابس غريبة