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محافظات

استمرار أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف مراكز الشرقية.. صور

الخميس 12/مارس/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار وفتح الطريق أمام الحركة المرورية عقب سقوط الأمطار في الساعات الأولي من صباح اليوم على مختلف مراكز وقرى المحافظة.

 

وأضاف المحافظ أنه كلف بسرعة شفط التجمعات من على الطرق السريعة ومداخل ومخارج مدينة الزقازيق ورفع درجات الاستعداد إلى القصوى تحسبا لأى ظروف طارئة.

 

ومن جانبه فقد قاد المهندس وجيه صدقي رئيس المركز رجال الحملة الميكانيكية بالمدينة لإزاحة مياه الأمطار وتصريفها عن طريق غرف صرف الأمطار الجديدة بشارع مصطفي كامل وكذلك وجود سيارات شفط المياه بالأماكن التي لا يوجد بها غرف صرف الأمطار وجاري العمل بكافة المناطق وقري الوحدات المحلية علي التوازى.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ومديرية مديريات ( الصحة – التضامن الاجتماعي – التموين – الأوقاف ) ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي – ومدير ادارة الحماية المدنية ومدير الادارة المركزية للموارد المائية والري برفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات لمتابعة الموقف أولا بأول والمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات بالديوان العام وارسال البلاغات الدورية والعاجلة في حينه والتنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة أعمال الحماية  من مخاطر السيول ( البرابخ – الترع – المصارف – الحواجز ......) وحصر كافة الامكانيات من مستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية مهمات الإغاثة

استمرار أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف مراكز الشرقية.. صور
استمرار أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف مراكز الشرقية.. صور
استمرار أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف مراكز الشرقية.. صور
استمرار أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف مراكز الشرقية.. صور
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