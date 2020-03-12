سامح عاشور يوجه رسالة مهمة للمحامين قبل الانتخابات

شكر سامح عاشور، نقيب المحامين، جموع أعضاء الجمعية العمومية التي أحسنت استقبال كافة المرشحين خلال الفترة الماضية، مسجلاً اعتذاره عن عدم عقد اللقاء المفتوح مع محاميي القاهرة، والذي كان مقررًا عقده غدًا الخميس، وذلك حرصًا على سلامة جموع المحامين، بعدما قرر مجلس الوزراء منح إجازة رسمية نتيجة لتحذيرات الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس.





وأكد "عاشور"، خلال رسالة للمحامين مساء اليوم الأربعاء، بثت عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الانتخابات المقرر عقدها يوم 15 مارس الجاري، تجرى تحت إشراف النيابة الإدارية، حيث يشرف عضو منها على كل صندوق اقتراع، بمعاونة موظف من ذات الجهة، مضيفا: "التصويت والفرز سيتم بحضور مندوبي المرشحين وفي ذات مكان الاقتراع، ثم إعلان النتائج وإبلاغها للجنة العامة".





وشدّد "عاشور"، على أن ذلك تخييب لظن كل من أرادوا أن يشوهوا العملية الانتخابية ويشككوا في نزاهتها، ولإسقاط كل الحجج الاستباقية التي تريد أن تنال من العملية الانتخابية أو تسيء للنقابة، موضحا: "كل الانتخابات الماضية تمت تحت إشراف قضائي وطعن عليها، باستثناء انتخابات 2009 التي لو أوفق بها".





ونوّه "عاشور"، إلى أن البعض سعى إلى تعطيل الانتخابات بشتى الطرق، مضيفا: "هناك طعن جديد لوقف انعقاد الجمعية العمومية، ممن يعجزون عن تقديم أنفسهم للمحامين، لعدم امتلاكهم رؤية نقابية، ويدركون جيدا عدم قدرتهم على كسب تأييد المحامين.





وأردف: "الشاعات تطرح كل ساعة، آخرها عندما كنت في المنوفية اليوم، بأنه تم نقلي إلى المستشفى، وللأسف الشديد تلك الشائعات منسوبة للمرشحين الخصوم الذين يؤكدون في كل لحظة عجزهم على تقديم حلول ورؤية نقابية، ولا يملكون سوى الاشاعات التي تهدف لتعطيل العملية الانتخابية".





كما وجه "عاشور" رسالة لشباب المحامين: "لا تلتفتوا للتجاوزات سواء كانت بالخطب الرنانة أو بالكلمات المكتوبة، فإنها لا تمثل القيمة الحقيقية للمحاماة وتقاليدها وآدابها".





وناشد "عاشور"، نقيب المحامين بعدم اختيار من يساند غير المشتغلين وحملة الدبلومات من خريجي التعليم المفتوح، مضيفا: "تنقية الجداول أدت لزيادات المعاش والعلاج وستكون هناك زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة سيحدد مبلغها وفقا للحسابات الاكتوارية"، مختتما كلمته قائلا: "عشتم لنقابة المحامين وعاشت النقابة للوطن".