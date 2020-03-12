AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

برق ورعد في سماء القاهرة .. الطقس السيئ يضرب البلاد.. صور وفيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 10:21 ص
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
Advertisements
هدير عبده- إبراهيم قنديل
تشهد سماء منطقتي  الدقي والجيزة والقاهرة  برق و أصوات رعد ومطر غزير تأتي ضمن حالة الطقس السيء التي تمر بها البلاد ، والتي أطلقت  الحكومة تحذيرات بشأنها منذ الأمس وطالبت المواطنين بالبقاء في منازلهم . 

وأنهت الحكومة، كافة الاستعدادات، لمواجهة ، الطقس السيئ الذي يضرب البلاد، اليوم ولمدة ثلاثة أيام، حيث بدأت الاستعدادات بتعطيل الدراسة اليوم الخميس بالمدارس والجامعات نتيجة الظروف الجوية، بالإضافة لصدور قرار رئيس الوزراء بإعطاء إجازة رسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال في جميع أنحاء البلاد.

كما من المتوقع سقوط أمطار غزيرة، غدا ، الجمعة، على السواحل الشمالية الغربية وبعض محافظات الوجه البحري وتقل شدتها على سيناء والقاهرة وشمال الصعيد، وقد اتخذت الدولة كافة التدابير  والإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن هذه الأمطار والتي تصل إلى سيول خاصة في السواحل الشمالية والمناطق ذات الطبيعة الجبلية، على أن يتم تحديث التنبؤ خلال الأيام القادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشمس عادت للسطوع.. تحسن نسبي في الطقس بالإسكندرية

بالخرائط.. مركز فيضان النيل يحذر من أمطار على البلاد خلال اليومين المقبلين

برق ورعد وأمطار.. الأرصاد تحذر من سيول على تلك المناطق ..فيديو

الحكومة تعلن حالة الطوارئ إثر التقلبات الجوية

الحكومة تعلن حالة الطوارئ غدا إثر التقلبات الجوية.. تخفيض الضغوط على شبكة المياه.. وهطول أمطار تصل لـ السيول

بـ إعلان حالة الطوارئ.. الحكومة تواجه الطقس السيئ بطريقتها الخاصة

ترشيحاتنا

ليفربول وصل إلى القمة سريعا وهبط منها أسرع.. محطات الريدز بدوري أبطال أوروبا

لغز لم تسفر عنه الطبيعة.. صخور البطيخ.. كنوز متناثرة في صحراء الوادي الجديد

ادعى الإصابة بفيروس كورونا.. تصرف غريب من دييجو كوستا عقب لقاء ليفربول

في ذكرى ميلاد سعاد نصر.. قصة تنبؤها بوفاتها ورحيلها المأساوي

حازم إمام يكشف كواليس مشاجرته مع حسام غالي بسبب رمضان صبحي

اشترِ iphone 7 Plus بـ 2500 جنيه فقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل.. ياسمين صبرى وأحلام الأبرز.. نجمات تألقن بـالجمبسوت اللامع

لغز لم تسفر عنه الطبيعة.. صخور البطيخ.. كنوز متناثرة في صحراء الوادي الجديد

بعد بلوفر محمد حماقي الممزق.. عمرو سعد يثير الجدل بملابس غريبة