برق ورعد في سماء القاهرة .. الطقس السيئ يضرب البلاد.. صور وفيديو





وأنهت الحكومة، كافة الاستعدادات، لمواجهة ، الطقس السيئ الذي يضرب البلاد، اليوم ولمدة ثلاثة أيام، حيث بدأت الاستعدادات بتعطيل الدراسة اليوم الخميس بالمدارس والجامعات نتيجة الظروف الجوية، بالإضافة لصدور قرار رئيس الوزراء بإعطاء إجازة رسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال في جميع أنحاء البلاد.





كما من المتوقع سقوط أمطار غزيرة، غدا ، الجمعة، على السواحل الشمالية الغربية وبعض محافظات الوجه البحري وتقل شدتها على سيناء والقاهرة وشمال الصعيد، وقد اتخذت الدولة كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن هذه الأمطار والتي تصل إلى سيول خاصة في السواحل الشمالية والمناطق ذات الطبيعة الجبلية، على أن يتم تحديث التنبؤ خلال الأيام القادمة.

تشهد سماء منطقتي الدقي والجيزة والقاهرة برق و أصوات رعد ومطر غزير تأتي ضمن حالة الطقس السيء التي تمر بها البلاد ، والتي أطلقت الحكومة تحذيرات بشأنها منذ الأمس وطالبت المواطنين بالبقاء في منازلهم .