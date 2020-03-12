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منوعات

الأسواق بلا منتجات بسبب سوء الأحوال الجوية .. صور

الخميس 12/مارس/2020 - 10:39 ص
صورة من داخل أحد
صورة من داخل أحد أسواق التجمع
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مريم صليب
أعلنت الأرصاد الجوية منذ بداية الأسبوع أن يومي الخميس والجمعة في البلاد سيشهدان حالة من تقلبات الطقس السيئة التي قد تتسبب في انخفاض في درجة الحرارة ورياح شديدة وإعصار في بعض المحافظات . 

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورًا من إحدى مراكز التسوق في منطقة التجمع الخامس ، ظهرت فيها أرفف المحلات خاوية من المنتجات نظرا للإقبال على السحب الشديد للمنتجات . 

سخر الرواد من ذلك المشهد الغريب متسائلين عن سر سحب المنتجات بذلك الشكل الكثيف نظرا لأنها مجرد سوء للأحوال الجوية فقط ليس إلا و الأمر لا يحتاج كل هذه الإحتياطات . 


وتشهد الأحوال الجوية، اليوم الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة



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