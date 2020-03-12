الأسواق بلا منتجات بسبب سوء الأحوال الجوية .. صور

أعلنت الأرصاد الجوية منذ بداية الأسبوع أن يومي الخميس والجمعة في البلاد سيشهدان حالة من تقلبات الطقس السيئة التي قد تتسبب في انخفاض في درجة الحرارة ورياح شديدة وإعصار في بعض المحافظات .
تداول رواد التواصل الاجتماعي صورًا من إحدى مراكز التسوق في منطقة التجمع الخامس ، ظهرت فيها أرفف المحلات خاوية من المنتجات نظرا للإقبال على السحب الشديد للمنتجات .
سخر الرواد من ذلك المشهد الغريب متسائلين عن سر سحب المنتجات بذلك الشكل الكثيف نظرا لأنها مجرد سوء للأحوال الجوية فقط ليس إلا و الأمر لا يحتاج كل هذه الإحتياطات .