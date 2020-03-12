الأسواق بلا منتجات بسبب سوء الأحوال الجوية .. صور





تداول رواد التواصل الاجتماعي صورًا من إحدى مراكز التسوق في منطقة التجمع الخامس ، ظهرت فيها أرفف المحلات خاوية من المنتجات نظرا للإقبال على السحب الشديد للمنتجات .





سخر الرواد من ذلك المشهد الغريب متسائلين عن سر سحب المنتجات بذلك الشكل الكثيف نظرا لأنها مجرد سوء للأحوال الجوية فقط ليس إلا و الأمر لا يحتاج كل هذه الإحتياطات .







وتشهد الأحوال الجوية، اليوم الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس ، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة











أعلنتمنذ بداية الأسبوع أن يومي الخميس والجمعة في البلاد سيشهدان حالة من تقلباتالسيئة التي قد تتسبب في انخفاض في درجة الحرارة ورياح شديدة وإعصار في بعض المحافظات .