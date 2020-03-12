شاهد.. نوع جديد من الفاكهة يساعد على مواجهة الفيروسات

قالت كارينا يوسف خبيرة التغذية العلاجية، إنه يجب الابتعاد عن أى منتجات مصنعة أو أى منتج به دهون غير صحية من الممكن أن تزيد من الأمراض بالجسم، مشيرة إلى أن زيت النخيل يكون خالى تماما من تلك الدهون غير الصحية.







وأضافت "كارينا" خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه من المهم أن يتضمن الطعام اليومي أنواع فواكه مختلفة وخضروات، موضحة أن هناك نوع من أنواع الفواكه الجديدة التى أخذت ضجة كبيرة بأمريكا وهى فاكهة التوت الغوجى ، والتى تكون غنية جدا بالفيتامينات وتساعد على تقليل الفيروسات







