شاهد.. نوع جديد من الفاكهة يساعد على مواجهة الفيروسات

قالت كارينا يوسف خبيرة التغذية العلاجية، إنه يجب الابتعاد عن أى منتجات مصنعة أو أى منتج به دهون غير صحية من الممكن أن تزيد من الأمراض بالجسم، مشيرة إلى أن زيت النخيل يكون خالى تماما من تلك الدهون غير الصحية.
وأضافت "كارينا" خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه من المهم أن يتضمن الطعام اليومي أنواع فواكه مختلفة وخضروات، موضحة أن هناك نوع من أنواع الفواكه الجديدة التى أخذت ضجة كبيرة بأمريكا وهى فاكهة التوت الغوجى، والتى تكون غنية جدا بالفيتامينات وتساعد على تقليل الفيروسات.
وأوضحت أنه للوقاية من فيروس كورونا يتم وضع روشتة لها، متابعة أنه يجب شرب كمية مياه كثيرة أو شرب المشروبات الساخنة وتناول طعام غنى بفيتامين ألف، مثل الخضروات والفاكهة والثوم والبصل، بالإضافة إلى تناول طعام غنى بالألياف والمضادات للأكسدة.
وتابعت كارينا يوسف، خبيرة التغذية العلاجية، أن فيتامين سي يجعل كرات الدم البيضاء فى الدفاع عن أى مرض أو فيروس يضر الجسم، لافتة إلى أنه يقوم بتقوية المناعة.
وأكدت أن فيتامين ألف الموجود فى اللوز والبطاطا وبذور الكتان، والذى يقوم بدروه بحماية الجسم من أى أعراض خاطئة تضر الجسم.