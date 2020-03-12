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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: توزيع المعدات في مناطق تجمع مياه الأمطار بالمحافظات

الخميس 12/مارس/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اتخاذ المحافظات مجموعة من الإجراءات لمواجهة تجمع مياه الأمطار، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الأرصاد، ووزارة الري، و إعلان حالة الطوارئ في جميع الجهات الخدمية بالمحافظات، فضلًا عن التنسيق مع مديريات الأمن والحماية المدنية وإدارات المرور.

وقال وزير التنمية المحلية في بيان اليوم الخميس إنه تم فتح غرف العمليات بالمحافظات للتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة المحلية على مدار الساعة لمتابعة الموقف بالإضافة لإخطار غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، مؤكدًا أنه تم إعلان حالة الطوارئ في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات.

وأشار إلى أن الصفحات الرسمية للمحافظات على مواقع التواصل الاجتماعي ستقوم بالإعلان عن تطورات الوضع أولًا بأول فيما يخص الطقس وحالة سقوط الأمطار المتوقعة ومدى خطورتها، لافتًا إلى أن المحافظات بدأت في توزيع المعدات في المناطق المتوقع أن تشهد وجود تجمعات طبقًا لما حدث في المرات السابقة لسقوط الأمطار التي شهدتها البلاد، مع وجود خطة بكل محافظة لسرعة الانتقال والتعاون بين الأجهزة المعنية في حالة الطوارئ.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان فيما يخص مواجهة الكميات الكبيرة من الأمطار خاصة على المحافظات الساحلية والتعاون المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي وتجهيز المعدات وعربات الشفط اللازمة.

وأهاب شعراوي المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم ركن سياراتهم أسفل الأشجار أو لوحات الإعلانات أو عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على المحافظات بتكثيف تواجد الأوناش واللوادر لسرعة التدخل وإزالة أي آثار لذلك.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بتشكيل مجموعات عمل مستمرة من القطاعات الخدمية والحيوية المهمة وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمرور والنظافة لتكون على أهبة الاستعداد لسرعة التحرك لمواجهة أي ظروف طارئة.

وطالب شعراوي المحافظات بمرور لجان على أعمدة الكهرباء والإنارة وفحصها والتأكد من سلامتها للحفاظ على سلامة المواطنين والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة.
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