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أخبار العالم

الصين تعلن انتهاء ذروة تفشي فيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 12:55 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت الصين، اليوم الخميس، انتهاء ذروة تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في البلاد.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين مي فنج في مؤتمر صحفي بالعاصمة "بكين": إن حالات الإصابة الجديدة تستمر في الانخفاض، وإن الوضع الشامل للوباء ما زال عند مستوى منخفض".

وأضاف فنج أن عدد حالات الإصابة الجديدة المسجلة في مدينة "ووهان" مركز تفشي الفيروس بمقاطعة "هوبي" وسط الصين انخفض إلى رقم أحادي، حيث تم الإبلاغ عن ثماني حالات فقط أمس الأربعاء، فيما لم يتم الإبلاغ عن سوى سبع حالات جديدة خارج "هوبي"، بينها ست حالات وافدة من الخارج.

من جهتها، شددت بلدية بكين إجراءات الحجر الصحي في المطارات وتدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد بين الجاليات الأجنبية، في ظل زيادة حالات الإصابة الجديدة الوافدة من خارج البلاد إلى المدينة.

وذكرت السلطات الصحية المحلية اليوم أن بكين سجلت أمس خمس حالات جديدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بينها أربع حالات وافدة من الخارج، وهي: حالتان من إيطاليا، وحالة واحدة من بريطانيا، وواحدة أخرى من إسبانيا.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 435 حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" في بكين، وخرج ما مجموعه 334 شخصا من المستشفى بعد شفائهم، بينما توفي ثمانية أشخاص، فيما لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة مؤكدة جديدة في 12 حيًا من الأحياء المدينة الـ16 لأكثر من 14 يوما متتاليا.

ولمواجهة التحديات الناجمة عن الحالات الوافدة، قالت نائبة السكرتير العام لحكومة بلدية بكين "تشن بي" إنه بداية من 10 مارس، حدد مطار العاصمة بكين الدولي منطقة "دي" من الصالة رقم 3 كمنطقة خاصة للرحلات الوافدة من الدول التي تواجه تفشي خطير للوباء.

وأشارت تشن إلى أن المطار يسعى جاهدا لتقليل التأثير على الركاب الوافدين من خلال توفير "أقصر طريق" لهم من خلال المرور عبر الجمارك والتفتيش الحدودي.
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