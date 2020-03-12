تستخدم في الحالات الطارئة.. الإسكندرية تدفع بسيارتي سيول لمواجهة موجة الطقس.. صور

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه جرى الدفع بـ "سيارتي سيول" لكسح مياه الأمطار بالكيلو 21 غربا وأبو قير شرقا، علاوة على 92 سيارة لشفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والطرق الرئيسية، لضمان استمرار حركة المرور.





وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي، أن سعة شفط سيارة السيول تصل إلى 135 ألف كيلو متر مكعب/ الساعة، أي ما يعادل 135 سيارة شفط عادية، مشيرا إلى أن سيارتي السيول تستخدمان فقط في حالة السيول الطارئة الشديدة.



