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محافظات

تستخدم في الحالات الطارئة.. الإسكندرية تدفع بسيارتي سيول لمواجهة موجة الطقس.. صور

الخميس 12/مارس/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه جرى الدفع بـ "سيارتي سيول" لكسح مياه الأمطار بالكيلو 21 غربا وأبو قير شرقا، علاوة على 92 سيارة لشفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والطرق الرئيسية، لضمان استمرار حركة المرور.

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي، أن سعة شفط سيارة السيول تصل إلى 135 ألف كيلو متر مكعب/ الساعة، أي ما يعادل 135 سيارة شفط عادية، مشيرا إلى أن سيارتي السيول تستخدمان فقط في حالة السيول الطارئة الشديدة.

كان خبراء الطقس حذروا من تعرض محافظات الجمهورية، اليوم، لما أسموه "منخفض التنين" أو "منخفض القرن" والتي يصاحبها أمطار غزيرة وعواصف.
تستخدم في الحالات الطارئة.. الإسكندرية تدفع بسيارتي سيول لمواجهة موجة الطقس.. صور
تستخدم في الحالات الطارئة.. الإسكندرية تدفع بسيارتي سيول لمواجهة موجة الطقس.. صور
تستخدم في الحالات الطارئة.. الإسكندرية تدفع بسيارتي سيول لمواجهة موجة الطقس.. صور
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