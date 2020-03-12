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ثقافة

توثيق سيرة الفنان واثق عبدالستار السامرائي بـ"المسرح في الإمارات"

الخميس 12/مارس/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

صدر عن منشورات الهيئة العربية للمسرح كتاب "المسرح في الإمارات.. تجربة واثق السامرائي في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين"، إعداد وتحرير الباحث العراقي ظافر جلود – نصوص وصور ابنة المسرحي الراحل وائل السامرائي الإعلامية ناهد السامرائي. 

 

يوثق الكتاب لسيرة الفنان الراحل واثق عبد الستار السامرائي، الذي وصل دبي قادما من البصرة في 22 أبريل من عام 1963. هذا الشاب العراقي الذي ستسفر جهوده وجهود من سيأتى بعده في ترسيخ البنية المسرحية في أرض الإمارات. 


انتقل السامرائي بين الإمارات، حاملا جدوة المسرح بعد أن استكمل بناء أول عمود للمسرح في إمارة الشارقة صيف عام 1963في نادي الشعب الرياضي.. لينطلق العرض المسرحي الأول في 19 أغسطس عام 1963.. ويسجل الكتاب الذي بين ايدينا تجربة عاشق مسرح اسمه واثق.


 كانت تجربة السامرائي متميزة بتعددها وتشكلها عبر عدة إمارات تحاول استبات وجوها المسرحية، بل وتكلفت بجهد آخر في مجالي الإذاعة المسموعة والإذاعة المرئية، فعالج السامرائي النصوص المسموعة والسيناريوهات المرئية، فكان أن خلط خبرات محلية وعربية وخليجية لينتج أعماله العربية (العروبية) التي دعت إلى الوفاء والانتماء والمروءة والاخاء والحرية والعدالة بل وسعت بين الناس بما يليق بالخير والجمال.

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