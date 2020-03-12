AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

امطار غزيرة علي مدينة سوهاج..فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 12:50 م
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض

هطلت أمطار غزيرة على مدينة سوهاج اليوم، مع هبوب رياح شديدة على مختلف أرجاء المحافظة.

وضربت المحافظة صباح اليوم رياح محملة بالأتربة، على مختلف المراكز وخاصة المتاخمة للمناطق الجبلية، وحدث سقوط خفيف للامطار في عدد من القري جنوب المحافظة.

وضربت  عاصفة محملة  بالأتربة قري  مركز طهطا شمال محافظة سوهاج منذ قليل معا ظهور سحب كثيفة غطت سماء المركز وتوقف حركة السير بالشوارع  العمومية.

 ومن جانبه أعلن على محمد رفاعى  مركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج  عن رفع حالة الطوارئ بغرفة عمليات الوحدات المحلية  بالمركز موكدًا على أن الغرفة لم  تتلق أى بلاغات بسقوط أشجار أوأعمدة إنارة نتيجة  سوء الأحوال الجوية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة بشوارع وميادين الغربية ورفع حالة الطوارئ

رياح محملة بالأتربة وطقس سيئ بالمنوفية.. ولا وجود للأمطار

طوارئ فى الوادي الجديد بسبب العواصف الترابية

عواصف ترابية وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب المحافظات.. رفع درجة الاستعداد.. وتوقف حركة الصيد بكفر الشيخ

محافظات الجمهورية تتعرض لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار

الوحدات المحلية ترفع آثار تراكم الرمال والأشجار المتساقطة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

الأهلي يعاقب رامي ربيعة ماليًا

داليا مصطفى لـ هؤلاء الفنانين: فضحتونا في الإعلام

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف تخص صلاة الجمعة غدا

أخبار الرياضة .. إكرامي يكشف حقيقة توقيع رمضان صبحى للزمالك.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة

موجة الطقس السيئ تتسبب في عدة حرائق بقنا

سيدة مجنونة تتعمد إصابة الممرضات بفيروس كورونا.. بهذا التصرف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلد عائم على البترول.. غينيا الاستوائية تستقطب كبار المستثمرين فى العالم...صور

بمحركين.. سعر ومواصفات هيونداي أيونيك الهايبرد 2019 في السوق المصرية

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور