امطار غزيرة علي مدينة سوهاج..فيديو

هطلت أمطار غزيرة على مدينة سوهاج اليوم، مع هبوب رياح شديدة على مختلف أرجاء المحافظة.

وضربت المحافظة صباح اليوم رياح محملة بالأتربة، على مختلف المراكز وخاصة المتاخمة للمناطق الجبلية، وحدث سقوط خفيف للامطار في عدد من القري جنوب المحافظة.

وضربت عاصفة محملة بالأتربة قري مركز طهطا شمال محافظة سوهاج منذ قليل معا ظهور سحب كثيفة غطت سماء المركز وتوقف حركة السير بالشوارع العمومية.

ومن جانبه أعلن على محمد رفاعى مركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج عن رفع حالة الطوارئ بغرفة عمليات الوحدات المحلية بالمركز موكدًا على أن الغرفة لم تتلق أى بلاغات بسقوط أشجار أوأعمدة إنارة نتيجة سوء الأحوال الجوية.