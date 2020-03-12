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محافظات

توقف الصيد وأمطار غزيرة .. الطقس السيئ يضرب محافظة دمياط

الخميس 12/مارس/2020 - 12:40 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
تعرضت ،اليوم ،محافظة دمياط ،لامطار غزيرة يصاحبها برودة شديدة في الطقس وسقيع بمختلف  مدن ومراكز المحافظة، واثر ذلك بشكل كبير على الحركة المرورية والتجارية بالمحافظة حيث لجأ اغلب أصحاب المحال التجارية الى غلقها منذ صباح اليوم ،نتيجة لسوء حالة الطقس والاستمرار في تساقط إلامطار بشكل مستمر.

 ومن ناحية أخري أكد حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين، منع صيادي دمياط من الخروج من بوغاز مدينة عزبة البرج، بمراكبهم لرحلات الصيد نتيجة لسوء حالة الطقس وارتفاع الامواج مما يعرض ارواح الصيادين ومراكبهم للخطر.

وفي نفس السياق  قال ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إنه في حالة ارتفاع الامواج سيتم غلق بوغاز الميناء.
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