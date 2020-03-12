انتصر على عاصفة التنين بـ 5 أكلات صحية .. تعرف عليها

حذرت هيئة الأرصاد الجوية بالالتزام في المنازل بسبب الطقس السيئ التي تشهده البلاد، ووجود عاصفة التنين، ويجب مع كل تلك التغيرات أن نتوى الحذر في الأكلات التي نتناولها على مدار اليوم، لحماية الصحة وتعزيز الجهاز المناعي لعدم الإصابة بنزلات البرد، فتعرف عليها وفقا لموقع hollandandbarrett.





أكلات صحية لمواجهة عاصفة التنين :





الفاصوليا :





الفاصوليا واحدة من الخضراوات الهامة والضرورية لصحة الفرد، فهي تحتوي على البروتين والألياف الطبيعية، ولها أكثر من طريقة للطهي، وتعد الاشهر في مصر طهي الفاصوليا في الصلصة الحمراء، وكشفت الدراسات أن تناول الفاصوليا الخضراء أو البيضاء في الوقت الحالي مع موجود عاصفة التنين، يحمي الجسم من الأمراض، مع عدم الاصابة بالفيروسات.









المكسرات :





المكسرات غنية بالبروتين والمعادن التي تمد الجسم بالطاقة ولاسيما في الطقس السيئ فالجسم يحتاج إلى مواد غنية بالعناصر الغذائية، ومن أبرز المكسرات الصحية هي اللوز والفول السوداني والكاجو.





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البروكلي والقرنبيط :





البروكلي والقرنبيط والكرنب كل تلك الخضراوات الخضراء من أهم المواد الغذائية التي تهم صحة الأشخاص، فوجبة واحدة من الكرنب أو القرنبيط تساعد على حماية الشخص من نزلات البرد ومواجهة الصقيع، كما أنها ضروري تناولها أثناء عاصفة التنين.





العدس :





ويعد العدس من أشهر الأكلات الشعبية الشهيرة، التي تمتاز بالعناصر الغذائية في فصل الشتاء، ومع وجود عاصفة التنين، فتناول طبق من العدس المطبوخ أو الشوربة تساعد على الحفاظ على صحة الجسم، وتعزيز الجهاز المناعي.





البطاطا :



