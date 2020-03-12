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أخبار البلد

توقف 15 دقيقة.. عودة حركة القطارات بالمترو إلى طبيعتها

الخميس 12/مارس/2020 - 12:41 م
مترو الانفاق
مترو الانفاق
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أحمد أبوشوشة
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو  عن انتظام حركة القطارات بالخط الأول فى الاتجاهين حلوان - المرج الجديدة وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن قطع بالشبكة الكهربائية بين محطتى طرة الأسمنت وثكنات المعادي نتيجة لسقوط أمطار غزيرة على مدار اليوم وتقلب الأحوال الجوية. 

وأشار البيان أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد تام للعمل على إزالة أى أعطال فور حدوثها  نتيجة سوء الأحوال الجوية الخارجة عن إرادتنا وأن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام فى الاتجاهين.

يذكر أنه حدث عطل لمدة ١٥ ق  نتيجة قطع بالشبكة الكهربائية بالخط الأول بين محطتى ثكنات المعادي وطرة الأسمنت نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة وتقلب الأحوال الجوية، على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم إصلاح العطل.
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