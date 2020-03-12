توقف 15 دقيقة.. عودة حركة القطارات بالمترو إلى طبيعتها

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن انتظام حركة القطارات بالخط الأول فى الاتجاهين حلوان - المرج الجديدة وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن قطع بالشبكة الكهربائية بين محطتى طرة الأسمنت وثكنات المعادي نتيجة لسقوط أمطار غزيرة على مدار اليوم وتقلب الأحوال الجوية.





وأشار البيان أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد تام للعمل على إزالة أى أعطال فور حدوثها نتيجة سوء الأحوال الجوية الخارجة عن إرادتنا وأن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام فى الاتجاهين.



