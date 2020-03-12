AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة أجنبى وتحطم سيارة في مشاجرة بالأسلحة بالزيتون

الخميس 12/مارس/2020 - 01:31 م
مشاجرة
مشاجرة
Advertisements
محمد صبري
تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط ٥ أشخاص يحملون جنسيات أجنبية أثناء تشاجرهم مع بعضهم بمنطقة الزيتون، مما تسبب فى إصابة أحدهم وتحطم سيارة، وتم ضبطهم والأسلحة البيضاء.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، شدد على تكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وفى أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام مجموعة من الأشخاص بالتشاجر فيما بينهم، وتم السيطرة عليهم وضبطهم.

 وتبين أنهم يحملون جنسية إحدى الدول "الأجنبية" وعثر بحوزتهم على 5 قطع سلاح أبيض، وإصابة أحدهم بجرح قطعى باليد اليسرى.

بالفحص، تبين نشوب خلاف بينهم تطور إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، مما أدى إلى حدوث إصابة أحدهم، وإحداث تلفيات بسيارة تصادف تواجدها بمحل الواقعة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر المركز والأقسام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية فى يوم | حقيقة وفاة 17 سجينا في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم .. 3 تجار مخدرات يغسلون 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى

كنت هتخانق مع زميلي.. ضبط طالب بحوزته سكين وعصا داخل مدرسة بالإسكندرية

بالصورة.. ضبط صراف وعاطل لاتجارهما بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

حبس لصين لسرقتهما سيارة بمدينة نصر

مباحث القاهرة تضبط شرطيا مزيفا يسرق متعلقات أهالي الدرب الأحمر

حبس شخص لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة بمنطقة الدرب الأحمر

ترشيحاتنا

دعاء الريح والغبار.. فعل شائع عند هبوب الرياح يجعلك تقع في ذنب عظيم

خالد الغندور: سعيد بتعادل الأهلي وكنت أتمنى خسارته

سقطت فوقه المئذنة.. الطقس السيئ يتسبب في انهيار مسجد بنجع حمادي.. صور

كورونا يضع ميسي في ورطة | تفاصيل

رد فعل الجمهور بعد استعراض نرمين الفقي رشاقتها

تداول صور لأسد يجوب الشوارع أثارت رعب السكان.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلد عائم على البترول.. غينيا الاستوائية تستقطب كبار المستثمرين فى العالم...صور

بمحركين.. سعر ومواصفات هيونداي أيونيك الهايبرد 2019 في السوق المصرية

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور