إصابة أجنبى وتحطم سيارة في مشاجرة بالأسلحة بالزيتون

تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط ٥ أشخاص يحملون جنسيات أجنبية أثناء تشاجرهم مع بعضهم بمنطقة الزيتون، مما تسبب فى إصابة أحدهم وتحطم سيارة، وتم ضبطهم والأسلحة البيضاء.





وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، شدد على تكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.





وفى أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام مجموعة من الأشخاص بالتشاجر فيما بينهم، وتم السيطرة عليهم وضبطهم.





وتبين أنهم يحملون جنسية إحدى الدول "الأجنبية" وعثر بحوزتهم على 5 قطع سلاح أبيض، وإصابة أحدهم بجرح قطعى باليد اليسرى.





بالفحص، تبين نشوب خلاف بينهم تطور إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، مما أدى إلى حدوث إصابة أحدهم، وإحداث تلفيات بسيارة تصادف تواجدها بمحل الواقعة.





بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر المركز والأقسام.



