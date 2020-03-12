تعليمات المرور والحماية المدنية بالاسماعيلية للمواطنين .. تعرف عليها





كما أكد العميد خالد كمال مدير ادارة الحماية المدنية، عمل توعية لبعض المواطنين بعدم الانتظار بجوار غرف الكهرباء تحديد أماكن مخرات السيول ودعمها بمعدات لمواجهة اي تجمعات ومواقف طارئى تنشيط قسم الإنقاذ النهري لمواجهة أي طرف علي المياه.

اتخذت محافظة الإسماعيلية، التدابير والإجراءات الاحترازية تحسبا لطقس اليوم الخميس وأكد العميد حمدي عبد النبي، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، علي متابعة الحالة الجوية عن طريق الكاميرات بالاضافة لخدمات الشوارع و متابعة سقوط الأعمدة والأشجار وانتشار الخدمات وغرفة الرصد وتحذيرات للمواطنين.