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محافظات

أمطار غزيرة علي شرم الشيخ.. وعمال النظافة ينجحون في شفط المياه

الخميس 12/مارس/2020 - 01:34 م
شفط المياه من الشوارع
شفط المياه من الشوارع
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ايمن محمد
تعرضت مدينة شرم الشيخ لأمطار غزيرة صباح اليوم في كل أنحاء المدينة دون أن تعرقل حركة السير والمرور في شوارع المدينة حيث نجح عمال النظافة بمجلس مدينة شرم الشيخ الذين تواجدوا في الشوارع منذ الساعات الأولى من الصباح في شفط المياه التي تجمعت في المنخفضات وسط الشوارع تحت إشراف اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن رجال وعمال النظافة تواجدوا في الشوارع ومعهم رئيس مدينة شرم الشيخ وقاموا بشفط المياه المتجمعة، مشيرا إلى أنه لم تترك أية تجمعات مياه في الشوارع حيث إن لمدينة شرم الشيخ سمعتها العالمية، وأشاد فودة بجهود عمال نظافة شرم الشيخ.

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أمطار غزيرة علي شرم الشيخ.. وعمال النظافة ينجحون في شفط المياه
أمطار غزيرة علي شرم الشيخ.. وعمال النظافة ينجحون في شفط المياه
أمطار غزيرة علي شرم الشيخ.. وعمال النظافة ينجحون في شفط المياه
أمطار غزيرة علي شرم الشيخ.. وعمال النظافة ينجحون في شفط المياه
أمطار غزيرة علي شرم الشيخ.. وعمال النظافة ينجحون في شفط المياه
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