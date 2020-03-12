مكافآت خاصة.. محمد بركات يكشف حقيقة رفض الجبلاية لائحة المنتخب المالية

كشف محمد بركات، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، حقيقة رفض اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري اعتماد اللائحة المالية الجديدة للمنتخب.





وأكد محمد بركات في تصريحات تلفزيونية، أن اللجنة الخماسية أقرت اللائحة المالية لمنتخب مصر من شهر أكتوبر الماضي وتم تفعيلها في معسكر المنتخب في نوفمبر الماضي.





وشدد محمد بركات على أنه يملك حقا أصيلا في أن يمنح لاعبي المنتخب مكافآت خاصة بعد الفوز في مباريات خارج الملعب، بالإضافة إلي مكافات بسيطة حالة الفوز داخل مصر، موضحًا أنه اللائحة تخلو من أي مكافآت تخص التعادل.





وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري المدير الفني قائمة اللاعبين المحترفين، المستدعاة للانضمام لمعسكر الفراعنة خلال شهر مارس الجاري.





ويواجه منتخب مصر، نظيره توجو، يومي 26 و 29 مارس الجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة، من تصفيات بطولة أمم إفريقيا عام 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون.





وضمت قائمة اللاعبين المحترفين، المقرر انضمامهم إلى معسكر مارس الجاري، على النحو التالي: