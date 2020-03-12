مصرع شاب سقط من الدور السادس في ظروف غامضة بالسويس

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الدور السادس فى ظروف غامضة بمنطقة شارع إبراهيم نافع بمدينة السلام ٢ بمحافظة السويس، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة فيصل.





كان اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، قد تلقى بلاغ بسقوط شاب يدعى "ع ا - ٤٠ سنة" من الدور السادس من أعلى أسطح العمارات السكنية الخاصة بشارع إبراهيم نافع وتبين من تحريات المباحث التى باشرها الغميد أيمن عبد الحميد رئيس المباحث تحت إشراف اللواء عامر محمود مدير المباحث أن الشاب كان يعمل بالصندوق الاجتماعى ولا توجد لديه أى خلافات وتم توسيع نطاق البحث للكشف عن غموض الحادث.





وتحرر محضر بالواقعة وإحالته إلى نيابة فيصل للتحقيق تحت إشراف المستشار المحامى العام لنيابات السويس.