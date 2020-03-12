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محافظات

لمواجهة أمطار مطروح.. 52 سيارة ومعدة و103 سيارات إسعاف

الخميس 12/مارس/2020 - 03:12 م
صدى البلد
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ايمن محمود
وجّه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار الاستعداد بالمعدات والمركبات والأفراد والاتصال المستمر بالمواطنين والاستجابة السريعة لمطالبهم وشكواهم مع تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية  لمجابهة أي مواقف طارئة  مع حالة الطقس غير مستقرة .

ووجه بتكثيف المرور بكافة القطاعات والتواجد بالشارع وازالة أي عوائق أولا بأول، مع حصر جميع المعدات المشاركة وتوزيعها بالتنسيق مع رؤساء المدن ورؤساء القطاعات المشاركة.

 وأكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس ادراة شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم الدفع بعدد 52 سيارة ومعدة لمشاركة مجالس المدن فى سحب وشفط تراكمات مياه الأمطار على الطرق الرئيسية وداخل المدن، مع تشكيل غرفة عمليات بالشركة على مدار الساعة وتلقى شكاوى المواطنين .

بينما أكد محمد سعدة رئيس مرفق اسعاف مطروح انه تم الاستعداد من خلال 103 سيارات إسعاف موزعة على نقاط الإسعاف على الطرق الرئيسي وداخل المدن استعدادا لمواجهة اى طوارئ مع التنسيق مع رؤساء المدن ومستشفيات مطروح لاستقبال أي حالة طوارئ وتم رفع درجة الاستعداد ووقف الإجازات اليوم وغدا.  

بينما أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمطروح انعقاد غرفة طواريء خاصة داخل  كل مستشفى بجميع  مستشفيات المحافظة  علي مدار 24 ساعة، للتواصل والتبليغ عن أحوال أقسام الاستقبال والطوارئ . والتبليغ عن اي مستجدات، بالاضافه لانعقاد غرفة طوارئ المديرية ومتابعة عمل الخط الساخن لخدمة 137. مع باقي محافظات الجمهورية.. وغرفة طواريء الوزارة والمركز الإقليمي بالاسكندرية.

كما قامت ادارة الحماية المدنية بالدفع بعدد من السيارات التابعة لمساعدة مجالس المدن فى شفط تراكمات مياه الأمطار مع الاستعداد التام لمواجهة أي طوارئ.
لمواجهة أمطار مطروح.. 52 سيارة ومعدة و103 سيارات إسعاف
لمواجهة أمطار مطروح.. 52 سيارة ومعدة و103 سيارات إسعاف
لمواجهة أمطار مطروح.. 52 سيارة ومعدة و103 سيارات إسعاف
لمواجهة أمطار مطروح.. 52 سيارة ومعدة و103 سيارات إسعاف
لمواجهة أمطار مطروح.. 52 سيارة ومعدة و103 سيارات إسعاف
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