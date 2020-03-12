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اقتصاد

بالتعاون مع بيلاز .. راية القابضة تقتحم عالم صناعة شاحنات التعدين ومعدات الطرق

الخميس 12/مارس/2020 - 03:08 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن  عقد شراكة استراتيجية مع شركة بيلاز القابضة والمتخصصة في تصنيع شاحنات التعدين ومعدات الطرق والبناء


أعرب مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة عن فخره بالشراكة مع شركة بيلاز البيلاروسية ، مؤكدا أن راية تعمل وفقا لرؤية الدولة المصرية في دعم العلاقات المشتركة بين البلدين بما يلبي مصالح الدولتين، حيث تسهم هذه الشراكة في دفع العلاقات الصناعية والتجارية والاستثمارية المشتركة وتسريع وتيرة تنفيذ خارطة الطريق الموقعة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

 

يذكر أن شركة بيلاز من أكبر الشركات عالميًا في تصنيع شاحنات التعدين وتفريغ المناجم بحمولات تتراوح وزنها بين 35 - 450 طن وكذلك معدات الطرق والبناء ، وتتخذ الشركة مقرا لأعمالها في مدينة جودزينا فى جمهورية بيلاروسيا، حيث تقوم الشركة بانتاج أكثر من 30% من الشاحنات في أكثر من 80 دولة حول العالمكما تقوم حاليا بتصميم وتصنيع شاحنات قلابة من الجيل الجديد مزودة ببرنامج شامل لمراقبة الحالة التقنية لمعدات المناجم والتي تعمل بالطاقة الكهربائية بالإضافة إلى محركات الغاز فضلًا عن تميزها بالتصميم الخارجي المبتكر.


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