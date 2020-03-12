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رياضة

نجم المنتخب يشكو الإهمال: ما حدش بيسأل من جهاز البدري

الخميس 12/مارس/2020 - 03:12 م
صدى البلد
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نور عادل
أكد كريم حافظ، الظهير الأيسر السابق لمنتخب مصر وفريق مالاطيا سبور التركي، عدم وجود أي اتصالات معه من جانب الجهاز الفني للفراعنة في الوقت الراهن.

وقال حافظ، في تصريحات تليفزيونية: "كنت على تواصل دائم مع الجهازين الفنيين السابقين بقيادة كوبر وأجيري، لكن الآن لم يتحدث إلى أحد بشأن العودة للمنتخب".

وأضاف: "أظهر بشكل جيد في الدوري التركي، وألعب أساسيا مع فريقي، وأتمنى أن أحصل من جديد على الفرصة في صفوف المنتخب".

وتابع: "أطمح في الفترة المقبلة للعودة من جديد للدوري الفرنسي، لكنى أتطلع للعب في الدرجة الأولى (ليج 1)".

وسبق لكريم حافظ خوض تجربة احترافية بالدوري الفرنسي وتحديدا في صفوف لينس بالدرجة الثانية.

يذكر أن حسام البدري، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، اكتفى بضم 4 محترفين فقط قبل مواجهة توجو بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، وهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي وأحمد حسن كوكا.
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