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تعليم

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات طارئة لمواجهة كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 03:03 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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قســـم التعليــم
أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قرارا بتشكيل غرفة عمليات برئاسة نائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب شلقامى وذلك ضمن خطة الجامعة من أجل رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بكل قطاعات الجامعة ومرافقها التعليمية والطبية لمواجهة فيروس الكورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحته، كاشفًا أن ذلك جاء فى ضوء خطة الدولة والقرارات المعلنة من رئاسة مجلس الوزراء وتأكيدًا للتوجيهات الواردة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة كذلك متابعة تنفيذ خطة الجامعة الوقائية لمكافحة الفيروس فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الإدارة الطبية والمستشفيات الجامعية لمواجهة اى حالات إصابة بالفيروس وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .

وفى هذا الشأن كشف الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس غرفة العمليات أنه أصدر تشكيلًا للغرفة لتضم فى عضويتها 12 عضوًا من وكلاء الكليات المختلفة بالجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدده بالإضافة إلى مدير عام شئون التعليم والطلاب، حيث ذكر ان الغرفة تهدف إلى تلقى كافة المستجدات المتعلقة بإجراءات الوقاية من الفيروس وهو ما سيتم بالتنسيق بين أعضاء اللجنة وعمداء الكليات.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب إلى أن تم البدء فى إجراءات تطهير المنشآت الجامعية ومدن المبانى الجامعية وذلك تنفيذًا لأول قرارات غرفة العمليات المتوافقة مع خطة الجامعة الوقائية فى مواجهة الفيروس المستجد.
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