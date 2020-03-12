بعد قرار مجلس الوزراء بتعليق الفعاليات التي تتضمن تجمعات.. التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي تؤجلان احتفالات كبرى وندوات علمية هامة بسبب كورونا

- خوفا من انتشار كورونا.. التعليم العالي تؤجل احتفالية جامعة الجلالة
- البحث العلمي تعلن تعليق فعاليات شهر العلوم بالمحافظات
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.
وفي ذلك السياق، أعلنت وزارة التعليم العالي تأجيل الاحتفالية الكبرى المقرر تنظيمها يوم 14 مارس، بمقر جامعة الجلالة لحين إشعار آخر، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة للمواطنين.
وأعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر تعليق جميع فعاليات شهر العلوم بالمحافظات، والتى كان سيتم عقدها على مدار شهر مارس حفاظًا على حياة المواطنين.
وأوضحت الأكاديمية أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، يشمل الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التى سيتم إقامتها خلال الفترة القادمة، وأن أى تجمعات أو حفلات أو معارض سيتم تعليقها حفاظا على سلامة المواطنين المصريين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".
كما أعلنت الأكاديمية تأجيل ندوة "الأنيميا وصحة الحوامل والأطفال"، والتي تنظمها اللجنة الوطنية لعلوم التغذية، والتي كان من المقرر انعقادها يوم الأحد 15 مارس بقاعة المؤتمرات بالأكاديمية.
وقد صرحت منظمة الصحة العالمية فى تقاريرها بأن فقر الدم الناجم عن عوز الحديد مشكلة مهمة من مشاكل الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط؛ حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلث السكان في الإقليم مصابون بفقر الدم، والنساء الحوامل والأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للخطر؛ فحوالي 50% من النساء الحوامل و63% من الأطفال دون سن الخامسة لديهم فقر دم ناجم عن عوز الحديد، والبيانات الحديثة عن معدلات فقر الدم عند أطفال ما قبل المدرسة والنساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب لم تُظهِر أي تحسن في الحالة عمومًا.