بعد قرار مجلس الوزراء بتعليق الفعاليات التي تتضمن تجمعات.. التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي تؤجلان احتفالات كبرى وندوات علمية هامة بسبب كورونا

خوفا من انتشار كورونا.. التعليم العالي تؤجل احتفالية جامعة الجلالة

البحث العلمي تعلن تعليق فعاليات شهر العلوم بالمحافظات









قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.









وفي ذلك السياق، أعلنت وزارة التعليم العالي تأجيل الاحتفالية الكبرى المقرر تنظيمها يوم 14 مارس، بمقر جامعة الجلالة لحين إشعار آخر، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة للمواطنين.









وأعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر تعليق جميع فعاليات شهر العلوم بالمحافظات، والتى كان سيتم عقدها على مدار شهر مارس حفاظًا على حياة المواطنين.









وأوضحت الأكاديمية أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، يشمل الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التى سيتم إقامتها خلال الفترة القادمة، وأن أى تجمعات أو حفلات أو معارض سيتم تعليقها حفاظا على سلامة المواطنين المصريين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".









كما أعلنت الأكاديمية تأجيل ندوة "الأنيميا وصحة الحوامل والأطفال"، والتي تنظمها اللجنة الوطنية لعلوم التغذية، والتي كان من المقرر انعقادها يوم الأحد 15 مارس بقاعة المؤتمرات بالأكاديمية.







