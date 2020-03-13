برلماني: تأهيل الفرق الطبية بالمستشفيات في التعامل مع كورونا

قال النائب خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن الممرضات بمستشفيات المحافظات غير مؤهلين للتعامل مع مرض كورونا المستجد "كوفيد 19"، من حيث الإجراءات الوقائية لهم، وكذلك طريقة التعامل مع المشتبه إصابتهم بالمرض.





موضحا فى بيان صحفى له أن تعامل الممرضات فور وصول حالا مشتبه بها يكون إما بالسخرية أو بالخوف الشديد والابتعاد عن المريض وإثارة ذعره بدلا من طمأنته، في حين ابتكر عدد من الطاقم الطبى بمستشفى ووهان فى الصين وسيلة جديدة للتخفيف على مرضى فيروس كورونا ولتقليل حالة الرعب والذعر التى يعيشها المرضى بحشد المرضى وممارسة الرقص الجماعى كوسيلة لمقاومة الفيروس الأشد خطورة فى العالم حتى الآن.





وطالب النائب بتدريب الفرق الطبية الموجودة داخل المستشفيات والإدارات الصحية على كيفية التعامل الصحيح للوقاية من مختلف أنواع الفيروسات وطمأنة المرضى.



