بسبب الطقس السيئ.. إصابة ٤ أشخاص في تصادم بطريق نجع حمادي الصحراوى

تسبب سوء حالة الطقس في إصابة ٤ أشخاص بعد تصادم دراجتين ناريتين بطريق قنا - نجع حمادي الصحراوى الغربى.





تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، بالطريق الصحراوى، أمام قرية بركهة، نتج عنه إصابة كل من: محمود السيد أحمد، ٢٥ عاما، وعماد عيسى سليمان، ٤٥ عاما، وأشرف سليمان، ٤٢ عاما، وجرجس مشمش حليم، ٣٠ عاما، جميعهم مقيمون ببهجورة.





من جانبه، دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير المرفق، بسيارتي إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي.





تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.





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