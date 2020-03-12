AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب الطقس السيئ.. إصابة ٤ أشخاص في تصادم بطريق نجع حمادي الصحراوى

الخميس 12/مارس/2020 - 03:47 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب
تسبب سوء حالة الطقس في إصابة ٤ أشخاص بعد تصادم دراجتين ناريتين بطريق قنا - نجع حمادي الصحراوى الغربى. 

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، بالطريق الصحراوى، أمام قرية بركهة، نتج عنه إصابة كل من: محمود السيد أحمد، ٢٥ عاما، وعماد عيسى سليمان، ٤٥ عاما، وأشرف سليمان، ٤٢ عاما، وجرجس مشمش حليم، ٣٠ عاما، جميعهم مقيمون ببهجورة. 

من جانبه، دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير المرفق، بسيارتي إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي. 

 تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. 

اقرأ أيضًا.. 
ضحايا الطقس السيئ بقنا.. مصرع طفل وانهيار 5 منازل وسقوط مئذنتين و31 شجرة و16 عامود كهرباء
https://www.elbalad.news/4211119

بسبب الطقس السيئ .. سقوط نخلة على ربة منزل في قنا
https://www.elbalad.news/4211256

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق قنا الصحراوي الغربي

الطقس السيئ أخرجها من جحورها.. مستشفى نجع حمادي يستقبل 12 مصابًا بلدغات عقارب

ضحايا أمطار عاصفة التنين .. مصرع طفل وإصابة 39 آخرون وانهيار مسجد ومنزلين

بسبب الطقس السيئ.. قنا تقرر إغلاق 3 طرق رئيسية

إحالة فريق غرفة عمليات طوارئ أبو تشت في قنا للتحقيق

ضحايا الطقس السيئ بقنا.. مصرع طفل وانهيار 5 منازل وسقوط مئذنتين و31 شجرة و16 عامود كهرباء

ترشيحاتنا

بعد الإعلان عن إعصار التنين.. كيف تتم تسمية الأعاصير حول العالم ؟

نجم المنتخب يشكو الإهمال: ما حدش بيسأل من جهاز البدري

#يامحمد_ياقلبي_انت.. «بن سلمان» يتصدر تويتر بكلمات حب.. ما الحكاية؟!

المدارس بخير حتى الآن.. غرف عمليات لمتابعة مدى تأثر المنشآت التعليمية بموجة الأمطار

شبح التأجيل يهدد مباراة الأهلي وإنبي.. تفاصيل

بينهم 5 مصريين.. الكويت تسجل 8 إصابات جديدة بـ كورونا

AdvertisementS

أخبار الرياضة .. إكرامي يكشف حقيقة توقيع رمضان صبحى للزمالك.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة

مش كنتي لسه بتنتحري.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق

ضحايا أمطار عاصفة التنين .. مصرع طفل وإصابة 39 آخرون وانهيار مسجد ومنزلين

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف تخص صلاة الجمعة غدا

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد.. فيديو

إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

الداخلية: إغلاق بوابات طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي

في ذكرى ميلاد سعاد نصر.. خطأ طبي أنهى حياتها.. عدد زيجاتها ووصيتها الأخيرة

في ذكرى وفاة نجوى سالم.. اسمها الحقيقي واعتناقها الإسلام ونهايتها المأساوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان إصابتهما بـ كورونا.. 20 صورة تجسد قصة حب توم هانكس وزوجته

متلبسيش عدسات .. 7 حاجات لازم تعملها لمواجهة العاصفة الترابية

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها