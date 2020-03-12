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حوادث

ملحمة رجال.. أبطال المرور في وسط مياه الأمطار لتقديم الخدمات والمساعدة

الخميس 12/مارس/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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أحمد مهدي - مصطفي الرماح
تتابع الإدارة العامة للمرور بشكل ميداني، الحالة العامة على الطرق الصحراوية والرئيسية منذ ساعات الصباح الأولى.

وانتشرت الخدمات المروية التي عاونت رجال المحليات والحماية المدنية في شفط المياه وتسهيل الحركة على السيارات، لا سيما رفع السيارات المتعطلة من الطرق.

وأهابت الإدارة، بإشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات، الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق غرف عمليات إداراترفعت  المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.

ملحمة رجال.. أبطال المرور في وسط مياه الأمطار لتقديم الخدمات والمساعدة
ملحمة رجال.. أبطال المرور في وسط مياه الأمطار لتقديم الخدمات والمساعدة
ملحمة رجال.. أبطال المرور في وسط مياه الأمطار لتقديم الخدمات والمساعدة
ملحمة رجال.. أبطال المرور في وسط مياه الأمطار لتقديم الخدمات والمساعدة
ملحمة رجال.. أبطال المرور في وسط مياه الأمطار لتقديم الخدمات والمساعدة
ملحمة رجال.. أبطال المرور في وسط مياه الأمطار لتقديم الخدمات والمساعدة
ملحمة رجال.. أبطال المرور في وسط مياه الأمطار لتقديم الخدمات والمساعدة
ملحمة رجال.. أبطال المرور في وسط مياه الأمطار لتقديم الخدمات والمساعدة
ملحمة رجال.. أبطال المرور في وسط مياه الأمطار لتقديم الخدمات والمساعدة
ملحمة رجال.. أبطال المرور في وسط مياه الأمطار لتقديم الخدمات والمساعدة
ملحمة رجال.. أبطال المرور في وسط مياه الأمطار لتقديم الخدمات والمساعدة
ملحمة رجال.. أبطال المرور في وسط مياه الأمطار لتقديم الخدمات والمساعدة
ملحمة رجال.. أبطال المرور في وسط مياه الأمطار لتقديم الخدمات والمساعدة
ملحمة رجال.. أبطال المرور في وسط مياه الأمطار لتقديم الخدمات والمساعدة
ملحمة رجال.. أبطال المرور في وسط مياه الأمطار لتقديم الخدمات والمساعدة
ملحمة رجال.. أبطال المرور في وسط مياه الأمطار لتقديم الخدمات والمساعدة
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