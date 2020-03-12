هاشتاج صوت الرعد يتصدر تويتر.. ومغردون: مرعب حرفيا.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "صوت الرعد"، وتصدر قائمة الأكثر تداولا، وجاءت التغريدات كالآتي:





‏الشعب المصري ككلة قام علي صوت الرعد والبرق وكله كان خايف الا العبدللة كنت ميته باين 😂!.





‏الجو كان من شوية حر فجاة بقى في رعد ومطرت تلج ‎#صوت_الرعد





‏هو انا ليه مسمعتش صوت الرعد زيكم ..!؟.





‏هو فين صوت الرعد دا احنا في القاهرة بنسيح اجماعه 😢 .









‏صوت الرعد مرعب حرفيا.





‏اللي خايف من صوت الرعد يجي كدا





واللي خايف من العاصفه يجي كدا





واللي خايف من الكورونا بجي كدا





واللي خايف من الضلمه يفضلو هنا 🤣🤣.













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صوت الرعد وانا نايم محسسني ب رعب .













‏امطار غزيره وعد ⁦🌧⁩⁦⛈⁩

الدعاء ثم الدعاء

‎#صوت_المطر

‎#صوت_الرعد