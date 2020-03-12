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أخبار البلد

هاشتاج صوت الرعد يتصدر تويتر.. ومغردون: مرعب حرفيا.. شاهد

الخميس 12/مارس/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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سيد اجمد
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "صوت الرعد"، وتصدر قائمة الأكثر تداولا، وجاءت التغريدات كالآتي:

‏الشعب المصري ككلة قام علي صوت الرعد والبرق وكله كان خايف الا العبدللة كنت ميته باين 😂!.

‏الجو كان من شوية حر فجاة بقى في رعد ومطرت تلج ‎#صوت_الرعد

‏هو انا ليه مسمعتش صوت الرعد زيكم ..!؟.

‏هو فين صوت الرعد دا احنا في القاهرة بنسيح اجماعه 😢 .


‏صوت الرعد مرعب حرفيا.

‏اللي خايف من صوت الرعد يجي كدا 

واللي خايف من العاصفه يجي كدا 

واللي خايف من الكورونا بجي كدا 

واللي خايف من الضلمه يفضلو هنا 🤣🤣.



صوت الرعد وانا نايم محسسني ب رعب .



‏امطار غزيره وعد ⁦🌧⁩⁦⛈⁩
الدعاء ثم الدعاء
‎#صوت_المطر 
‎#صوت_الرعد
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