هاشتاج صوت الرعد يتصدر تويتر.. ومغردون: مرعب حرفيا.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "صوت الرعد"، وتصدر قائمة الأكثر تداولا، وجاءت التغريدات كالآتي:
الشعب المصري ككلة قام علي صوت الرعد والبرق وكله كان خايف الا العبدللة كنت ميته باين 😂!.
الجو كان من شوية حر فجاة بقى في رعد ومطرت تلج #صوت_الرعد
هو انا ليه مسمعتش صوت الرعد زيكم ..!؟.
هو فين صوت الرعد دا احنا في القاهرة بنسيح اجماعه 😢 .
صوت الرعد مرعب حرفيا.
اللي خايف من صوت الرعد يجي كدا
واللي خايف من العاصفه يجي كدا
واللي خايف من الكورونا بجي كدا
واللي خايف من الضلمه يفضلو هنا 🤣🤣.
صوت الرعد وانا نايم محسسني ب رعب .
امطار غزيره وعد 🌧⛈
الدعاء ثم الدعاء
#صوت_المطر
#صوت_الرعد