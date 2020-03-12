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محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع.. صور

الخميس 12/مارس/2020 - 05:11 م
امطار كفر الشيخ
امطار كفر الشيخ
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محمود زيدان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال كسح مياه الأمطار بدائرة المحافظة، وتكاتف جميع الجهات المعنية والدفع بمعدات القوات المسلحة للعمل جنبًا إلى جنب مع معدات الوحدات المحلية، والتدخل السريع، والحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين الحيوية وتسهيل الحركة المرورية بمراكز وقرى المحافظة، والتواجد على مدار اليوم لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

وأجرى محافظ كفرالشيخ، زيارة الى عددًا من شوارع مدينة كفرالشيخ بحى شرق وغرب، لمتابعة أعمال انتشار معدات وفرق الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة، وسحب تجمعات المياه وإزالة مخلفات الأمطار، تزامنًا مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المحافظة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف ومواصلة الجهود والجاهزية والاستعداد التام للتعامل الفورى مع مياه الأمطار المتراكمة، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وانتظام التيار الكهربائى والتعامل مع فصل التيار على الفور، وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع مناطق تساقط الأمطار، ومحطات مياه الشرب بدائرة المحافظة، واستمرار الأعمال حتى انتهاء موجة الطقس السيئ، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

رافق المحافظ، خلال جولته، عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.
محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع.. صور
محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع.. صور
محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع.. صور
محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع.. صور
محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع.. صور
محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع.. صور
محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع.. صور
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