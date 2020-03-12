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منوعات

#افتحوا_الكنائس_والجوامع.. كنائس حلوان تفتح أبوابها للمشردين وأطفال الشوارع

الخميس 12/مارس/2020 - 05:11 م
كنيسة بـ حلوان
كنيسة بـ حلوان
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مريم صليب
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الطقس السيئ يومي الخميس والجمعة في مصر وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في الطرق وعلقت الأنشطة المدرسية للطلاب في المدارس والجامعات بسبب سوء الأحوال الجوية.

ناشد رواد التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك وتويتر المسئولين في الكنائس والجوامع بفتح أبواب دور العبادة لحماية المشردين وأطفال الشوارع وللذين لا ملجأ لهم حتى يحتمون داخل المساجد والجوامع حتى انتهاء موجة الطقس السيئة من خلال هاشتاج "#افتحوا_الكنائس_والجوامع".


استجابت كنائس حلوان و المعصرة و 15 مايو للهاشتاج وأعلنت أن الكنائس علي استعداد لاستقبال أي شخص ليحتمي بها من الطقس السيئ حتى انتهاء تلك الموجة السيئة في مصر واستجابة لمطالب السوشيال ميديا.

وأثنى رواد التواصل الإجتماعي على المسئولين عن الكنائس وأكدوا أن الظروف القاسية للطقس تظهر معدن الشعب وأن المسلمين والأقباط كتلة واحدة من المصريين.
#افتحوا_الكنائس_والجوامع.. كنائس حلوان تفتح أبوابها للمشردين وأطفال الشوارع
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