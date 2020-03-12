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برلمان

برلماني: الخدمة العامة حبر على ورق وتفعيلها يعزز قدرات الدولة

الخميس 12/مارس/2020 - 10:02 م
النائب فايز بركات،
النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم
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معتز الخصوصى
قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن مقترح إعفاء الطلاب الجامعيين بعد تخرجهم من شرط الخدمة العامة، حال قيام الطالب بمحو أمية 8 مواطنين أثناء دراسته، هو مقترح جيد يساعد في خفض نسب الأمية، إلا أن تطبيقه ينقصه الفاعلية، نظرا لأن الخدمة العامة هي مجرد حبر على ورق وغير مفعلة بالشكل المطلوب والذي يؤدي الغرض منها.

وأوضح بركات فى بيان صحفى له أن قانون الخدمة العامة لم يتم تعديل القانون منذ 73 حتى الآن على الرغم من كل المتغيرات التى حدث خلال السنوات الماضية فى المجتمع، ومن المفترض أن يتم استغلال الطاقة الشبابية أفضل استغلال لخدمة المجتمع.

وأضاف أنه رغم صدور قرارات التكليف الخدمة الاجتماعية وتوجه أغلب الشباب لتأديتها نظرًا لكونها إحدى مسوغات التعيين المطلوبة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة وفقا لما ينص عليه القانون، إلا أنه تظل حبرًا على ورق وليس لها وجود ملموس على أرض الواقع، وتظل مجرد إجراءات روتينية لا فائدة منها فى بعض الأحيان، مؤكدا أنه لابد من وضع منظومة متكاملة للاستفادة من قدرات هؤلاء الشباب لأن الأمور تسير بعشوائية إلا فى حالات نادرة.

وأشار إلى أنه حال تطبيق الخدمة العامة بالشكل السليم والفعال، ستسهم فى تعزيز قدرات مؤسسات الدولة على تنفيذ كثير من مهامها ومشروعاتها، وتنمية روح العمل الجماعى المنظم لدى الشباب، واستثمار طاقاتهم لخدمة المجتمع مع توفير الاحتياجات البشرية اللازمة لمجالات التنمية المختلفة، وتزويد هؤلاء الشباب بالمهارات التى يحتاجونها لاقتحام سوق العمل.
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