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أخبار العالم

محاولة اغتصاب مصرية بالكويت عن طريق وافد آسيوي

الخميس 12/مارس/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
ألقت قوات الأمن الكويتية القبض على وافد آسيوي إثر اتهام سيدة مصرية له بتعمد هتك عرضها واغتصابها في جمعية تعاونية.

وذكرت صحيفة  "الأنباء" الكويتية، أنه تم توجيه تهمة هتك العرض للوافد الآسيوي بعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة التي وثقت تعمده لمس جزء حساس من جسد السيدة بشكل غير مبرر، وفيه تحريض على الفسق والفجور.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن وافدة من مواليد 1979 تقدمت إلى مخفر شرطة خيطان، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بشراء احتياجات العائلة، حيث قام الوافد الذي يعمل في المكان بالاقتراب منها ولمس جزء حساس من جسدها.
وأشارت السيدة إلى أنها استعانت بمدير التعاونية الذي قام بمراجعة ما حدث من خلال كاميرات المراقبة، وأكد أن الوافدة رفضت إخطار زوجها بما حدث حتى تبلغ أجهزة الأمن ولا يقوم زوجها بارتكاب جريمة بحق الوافد.

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