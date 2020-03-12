محافظ مطروح: لم نتلق أي بلاغات عن وقوع أضرار أو خسائر بسبب الأمطار.. فيديو

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وحالة من الأمطار الشديدة.

وأضاف محافظ مطروح، خلال مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري، تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، جميع أجهزة المحافظة استعدت لمواجهة سيول اليوم منذ أكثر من 3 أيام.

ولفت محافظ مطروح إلى أن الأمور في المحافظة تحت السيطرة، ويتم التعامل مع مياه الأمطار بشكل سري، وأن جميع الجهات تتعاون مع المحافظة للتعامل مع المياه.

وأكد محافظ مطروح أن المحافظة لم تتلقى أي بلاغات عن وقوع أضرار أو خسائر حتى الآن، أن التجمعات المائية في المحافظة موجودة في مدينتي العلمين والحمام بها أمطار متوسطة ومدينة مرسي مطروح والضبعة بها أمطار خفيفة.

وناشد رئيس الوزراء المواطنين تقليل الحركة خلال هذه الفترة نظرا لاستمرار سقوط الأمطار بصورة غزيرة خلال اليومين القادمين، كما ناشد المواطنين اﻻبتعاد عن أعمدة الإنارة، خاصة الأطفال تفاديا لحدوث أى مكروه.





وأكد رئيس الوزراء المتابعة المستمرة على مدار الساعة من جانب جميع المسئولين في الدولة، قائلا في هذا الصدد: "أود أن أشكر كل العاملين في جميع الجهات المعنية بالتعامل مع مثل هذه الأحداث، ومواجهة الطقس السيئ، حيث يوجد مسئولون موجودون فى الشوارع لخدمتنا جميعا".



