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محافظات

محافظ قنا يطالب المواطنين بتقليل الحركة والابتعاد عن أعمدة الإنارة لسوء الأحوال الجوية

الخميس 12/مارس/2020 - 06:47 م
صدى البلد
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يوسف رجب
ناشد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، كافة المواطنين بنطاق المحافظة بضرورة تقليل الحركة خلال هذه الفترة نظرًا لما تشهده المحافظة من عدم استقرار في الأحوال الجوية واستمرار سقوط الأمطار وهبوب الرياح بمختلف المراكز والمدن. 

كما ناشد المواطنين، بضرورة اﻻبتعاد عن أعمدة الإنارة وخاصة الأطفال تفاديًا لحدوث أى مكروه والالتزام بالتحذيرات التي تصدرها الجهات المختصة واتباع التعليمات المرورية الخاصة بغلق بعض الطرق.

وأكد محافظ قنا، انعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات علي مدار الساعة لمتابعة موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة، مشيرًا إلى أنه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية تم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة سوء الأحوال الجوية، حيث تم غلق 4 طرق رئيسة وهي" قنا الأقصر الصحراوي الشرقي – قنا نجع حمادي الصحراوي الغربي – قنا سفاجا – قـفط القصير". 

وأضاف محافظ قنا، كما تم إقامة مخيمات للايواء العاجل بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وكذلك المرور والتأكد من جاهزية مخرات السيول بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والرى، بالإضافة إلى المتابعة الدورية مع مختلف مجالس المدن والقطاعات الحيوية الخدمية للوقوف علي أي مستجدات للموقف.

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