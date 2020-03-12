الجيش الليبي: أردوغان مرتشي ولديه أطماع واهية بعودة الدولة العثمانية.. فيديو

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن ما تقوم به تركيا في ليبيا تجاوز الحفاظ على المصالح المشتركة، و ما يحدث في ليبيا لا يعبر عن مصالح تركيا كدولة ولكن يعبر عن طموحات أردوغان كفرد متطرف يريد تحقيق اطماعه في المنطقة .





وأضاف أحمد المسماري في حواره على قناة " اكسترا نيوز"، :" ما يريده ما يريده أردوغان عبر عنه في اول خطاب له بأن فوزه في الانتخابات هو فوز للدول العربية في تلويح منه على إعادة الدول العثمانية ويرغب في استعادة الخلافة العثمانية المزعومة ".





وتابع أحمد المسماري:" أردوغان يدعم الإخوان وعندما رُفض في أوروبا عاد إلى الدول العربية والإسلامية في محاولة بائسة من أجل تنفيذ مخططاته الواهية".





وأكمل أحمد المسماري:" الإخوان الإرهابية تحالفت مع تنظيم القاعدة وجميع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة خرجت من عبائة الإخوان، وليبيا تمثل أخر نقطة إرتكاز للإخوان في شمال أفريقيا".





ولفت أحمد المسماري:" اردوغان مرتشي ويحصل على أموال الليبيين من السراج".