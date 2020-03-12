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محافظات

بورسعيد تعلن خفض ضخ منسوب مياه الشرب بسبب إعصار التنين .. تفاصيل

الخميس 12/مارس/2020 - 06:45 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت محافظة بورسعيد نظرا لما تشهده المحافظة بكافة ربوعها من سقوط أمطارغزيرة في تتابع لعاصفة التنين التي حذر منها مجلس الوزراء أنه سوف يتم خفض ضغط مياه الشرب من الساعة ٨مساء اليوم١٢ مارس وحتي٤ فجرا.


جاء القرار نتيجة ارتفاع منسوب مياه الصرف في المحطات لغزارتها مما يعيق عمليات الصرف مع استمرار ضخ مياه الشرب بمعدلاتها.


كان إعصار التنين وصل إلي محافظة بورسعيد وحول سمائها إلي ظلمة دامسة مع اشتداد هطول الأمطار. 

وشهدت المحافظة هطولا شديدا جدا الأمطار دفع السيارات إلي التوقف بعد أن شابهت قطرات الأمطار الطوب الصغير.


وخلت الكافيهات والمقاهي من الرواد الذين حرصوا علي الإقامة في المنازل تحسبا لأي تداعيات قد تنتج من سوء الأحوال الجوية وفق تحذيرات مجلس الوزراء.

كما خلت شوارع محافظة بورسعيد منذ الصباح الباكر اليوم الخميس خلو تام من المواطنين عدا القليل جدا ممن ترتبط وظائفهم بأعمال الطوارئ الخاصة بمواجهة الاعصار المعلن عنه في البلاد.


وبلغت سرعة الرياح  ٢٨ كيلو في الساعة مساء اليوم مع ارتفاع شدة المطر. 

وكانت الأرصاد توقعت زيادة معدلات سقوط الأمطار وغزارتها في الرابعة عصر اليوم الخميس والتي تتخذ منحني تصاعدى حتي الثامنة مساء اليوم لتصل ١٠٠%.

وواصل مرفق معديات هيئة قناة السويس الناقل للمواطنين و السيارات بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وبين مدينة بورفؤاد و شرق بورسعيد عمله بانتظام دون تأثر حتي التوقيتات الحالية مع منتصف اليوم.

وتواجدك سيارات مسح المياه أمام مقرات الاحياء تحسبا لأى تطورات فيما نشرت شركة الغاز سيارات الطوارئ الخاصة بها بعدة مناطق لسهولة التحرك في حال تلقي بلاغات.

وتشهد شوارع المحافظة تواجد أمني رغم سوء الأحوال الجوية لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال انتشار الأقوال الأمنية المتحركة والثابتة.

هذا ويستمر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في قيادة غرفة عمليات المحافظة مع التشديد علي رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني وسط سيارات وأجهزة الطوارئ.
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