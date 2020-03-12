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برلمان

المحافظة تستجيب لطلب تطوير مزرعة أسماك مطار النزهة بالإسكندرية

الخميس 12/مارس/2020 - 07:24 م
مزرعة أسماك مطار
مزرعة أسماك مطار النزهة بالإسكندرية
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معتز الخصوصى
في استجابة سريعة لطلب الإحاطة الذي عرضه النائب الوفدي حسني حافظ عضو مجلس النواب، عن دائرة سيدي جابر وباب شرق بمحافظة الإسكندرية في الجلسة العامة لمجلس النواب فبراير الماضي، بشأن سرعة إعادة تطوير وهيكلة المزارع السمكية بمنطقة مطار النزهة بالإسكندرية والتى تبلغ مساحتها 1900 فدان والتى تحولت بسبب الإهمال واللامبالاة إلى أرض بور، حيث قامت الجهات التنفيذيه بتطهير مزرعة الاسماك وازالة مخلفات البناء والحشائش منها وضخ المياه وعودة العمل بها بعد ان اصابها الجفاف اكثر من عشر سنوات.


كان النائب الوفدى قد ذكر خلال عرضه لطلب الاحاطه الذى قدمه حول الاهمال فى البحيرة سالفة الذكر أمام الجلسه العامه الشهر الماضى بأن تلك المزرعة كانت طاقتها الإنتاجية أكثر من 20 طنا من الأسماك في اليوم الواحد وأصبح حالها الآن لا تنتج كيلو جراما واحدا.


وأشار النائب حسني حافظ، الى أنه رغم ان مصر تتمتع بوجودها على البحرين الاحمر والابيض المتوسط وبها العديد من البحيرات، الا ان انتاج الاسماك لايكفيها، مضيفا ان الرئيس عندما تبنى تطوير البحيرات وجدنا بحيرة مريوط فى الاسكندرية الان اصبحت من اجود البحيرات واكثرها انتاجا للاسماك واصبحت مصدر رزق يومى للصيادين. مشددا على ضرورة تطوير البحيره.


وهنأ "حافظ" الصيادين واهالى الاسكندريه ببدء وإمكانية الصيد داخل البحيره والنظافه التى تتمتع بها الآن.
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