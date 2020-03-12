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حوادث

حفرة عملاقة.. هبوط أرضى بسبب الأمطار الغزيرة في 6 أكتوبر.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصد هبوطا أرضيا كبيرا بمدينة 6 أكتوبر بسبب الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.
وتبين أن الطقس السيئ خلف حفرة عمقها ما يقرب من 10 أمتار وقطرها يتخطى الـ 15 مترا بسبب هطول الأمطار المستمر.

وكانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.

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