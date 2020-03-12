AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الزملوط يتواصل مع رئاسة الوزراء لعرض حالة الوادي الجديد بعد الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 07:42 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين

تواصل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، لعرض الحالة العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة، عقب تعرض المحافظة لموجة عدم استقرار في الأحوال الجوية منذ مساء أمس الأربعاء.


واستعرض الزملوط الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للسيطرة على كافة المشكلات الناتجة من الطقس السيئ ومن أهمها غلق الطرق الرئيسية بعد تعذر الرؤية لمنع الحوادث.


وتم  توفير مولدات كهرباء لتشغيل المرافق الأساسية بعدد من المدن والقرى بعد سقوط أبراج الكهرباء بسبب سرعة الرياح التي تجاوزت ٦٠ كم / ساعة، وتوفير الخبز لجميع القرى، ورفع الأتربة المتراكمة على الطرق السريعة لفتح الطرق تجنب الحوادث السيارات المارة.


وكانت محافظة الوادي الجديد، شهدت عودة إطلاق التيار الكهربي بعد انقطاع دام لأكثر من 5 ساعات متواصلة بسبب موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة.


اقرأ أيضًا

لغز لم تسفر عنه الطبيعة.. صخور البطيخ.. كنوز متناثرة في صحراء الوادي الجديد


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عواصف ترابية وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب المحافظات.. رفع درجة الاستعداد.. وتوقف حركة الصيد بكفر الشيخ

طقس سيئ بالوادي الجديد وأمطار خفيفة على كافة المراكز

لغز لم تسفر عنه الطبيعة.. صخور البطيخ.. كنوز متناثرة في صحراء الوادي الجديد

محافظات الجمهورية تتعرض لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار

الوحدات المحلية ترفع آثار تراكم الرمال والأشجار المتساقطة في الوادي الجديد

بسبب العواصف.. إصابة ربة منزل وطفلها في انهيار منزل بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. إيقاف دوري أبطال أوروبا

وزير الطيران في مطار القاهرة.. متابعة غرفة الأزمات وانتظام الحركة الجوية

متحديا العاصفة.. علي ربيع: أنا الأسد أهو.. نزلت في المطر وهولعها نار

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح والضحى؟..أمين الفتوى يجيب

شاهد ماذا فعلت العاصفة تنين في جدة.. فيديو

AdvertisementS

بعد غلق سيتي الدولية.. شوقي: لا داعي للقلق فهذا إجراء وقائي.. وجميع المدارس تحت متابعة الصحة والتعليم

بسبب الطقس السيئ.. تصادم قطارى ركاب بخط الصعيد فى روض الفرج

10 إصابات بفيروس كورونا تضرب ليفربول بسبب لقاء أتلتيكو مدريد

قرار احترازى ووقائي.. غلق مدرسة دولية بالزمالك وعزل ذاتي لطلابها ومعلميها بسبب كورونا

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

انتهاك فج للفصل السابع.. مصر تطالب مجلس الأمن بمنع انتقال الإرهابيين إلى ليبيا

زبون يترك 4 آلاف دولار بقشيش لعاملة بمطعم.. مفاجأة مزعجة بانتظارها

أحدهم كان متوقفا .. إصابة 13 في حادث تصادم قطارين بروض الفرج

مشهد رباني بديع بعد تعليق العمرة.. الحمام يطوف حول الكعبة وفوق المسجد الحرام.. شاهد

جردوها من ملابسها داخل حديقة بالعجوزة.. 3 شباب يغتصبون فتاة قاصر بعد اختطافها من صديقها

مدبولى يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة حال قطع المياه في بعض المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوط أرضي وتشققات على محور 26 يوليو بسبب الأمطار.. صور

بسبب عدم ارتداء كمامة.. سيدة آسيوية تتعرض لاعتداء عنصري فى أمريكا

طرح بريليانس V7 في السوق المصري.. الوكيل يكشف عن الموعد النهائي