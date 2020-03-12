الزملوط يتواصل مع رئاسة الوزراء لعرض حالة الوادي الجديد بعد الطقس السيئ

تواصل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، لعرض الحالة العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة، عقب تعرض المحافظة لموجة عدم استقرار في الأحوال الجوية منذ مساء أمس الأربعاء.





واستعرض الزملوط الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للسيطرة على كافة المشكلات الناتجة من الطقس السيئ ومن أهمها غلق الطرق الرئيسية بعد تعذر الرؤية لمنع الحوادث.





وتم توفير مولدات كهرباء لتشغيل المرافق الأساسية بعدد من المدن والقرى بعد سقوط أبراج الكهرباء بسبب سرعة الرياح التي تجاوزت ٦٠ كم / ساعة، وتوفير الخبز لجميع القرى، ورفع الأتربة المتراكمة على الطرق السريعة لفتح الطرق تجنب الحوادث السيارات المارة.





وكانت محافظة الوادي الجديد، شهدت عودة إطلاق التيار الكهربي بعد انقطاع دام لأكثر من 5 ساعات متواصلة بسبب موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة.





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