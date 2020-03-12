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أخبار البلد

السفيرة ندى دراز تتقلد وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي بدرجة فارس

الخميس 12/مارس/2020 - 08:25 م
صدى البلد
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امل مجدي
تقلدت السفيرة ندى دراز سفيرة مصر  في مالطا، عضو المجلس القومي للمرأة وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي بدرجة فارس من السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا في مصر، وذلك خلال الحفل الذي أقيم على شرفها، أمس في مقر السفارة الفرنسية  بالقاهرة .

    وفي كلمته  توجه السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا في مصر  بالشكر للسفيرة ندى دراز على شجاعتها في توليها وإهتمامها  بالعديد من الملفات المهمة والحيوية مشيرة إلى أن تقليد  السفيرة ندى وسام الاستحقاق الفرنسي بدرجة فارس ليس فقط  لتاريخها الطويل المشرف  ودورها المهم في توطيد العلاقة بين مصر وفرنسا خلال عملها  السابق  كقنصل عام لمصر في فرنسا ، ولكن ايضا لإسهامتها خلال الفترة التى تولت فيها منصب نائب مساعد لوزير الخارجية لشؤون الفرانكفونية والنجاح التي حققته في هذا الملف و تعاونها مع السفارة الفرنسية بالقاهرة والمركز الثقافي الفرنسي في توطيد العلاقات الثقافية الفرنكفونية .
    وأشاد السفير الفرنسي بإهتمام السفيرة ندى دراز ايضا  بملف المرأة من خلال عضويتها بالمجلس القومي للمرأة ، هذا الى جانب الدور الهام الذي تقوم به من خلال عملها الحالي كسفيرة مصر في مالطا،   
                        واشار السفير الفرنسي ان ماتقوم به السفيرة ندي دراز هو امتداد لمسيرة جدها الشيخ محمد عبد اللة دراز احد ائمة الازهر الاجلاء والذي درس في السوربون بفرنسا، مبديًا اعجابه الشديد بكتاب " مدخل إلي القرآن الكريم " والذي اهدته اليه السفيرة ندى وهو أحد مؤلفات الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز والذي كتب بالفرنسية وترجم إلي اللغة العربية   . 

وأطلق  السفير الفرنسي على السفيرة ندى دراز لقب "فتاة من المتوسط " لعملها في عدد الدول  التي تقع  على البحر المتوسط مثل تونس وفرنسا وحاليًا في مالطا.       
                
من جانبها توجهت السفيرة ندى دراز بالشكر و والتقدير والاعتزاز إلى دولة فرنسا وإلى السفير الفرنسي بالقاهرة لتكريمها و تقليدها هذا الوسام الرفيع  لدورها في ملف الشؤون الفرانكفونية ، مستعرضه تدرجها في وزارة الخارجية  مشيرة انها عملت في ملف الشؤون الفرانكفونية لأعوام عديدة  وذلك قبل توليها منصب نائب مساعد لوزير الخارجية لشؤون الفرانكفونية  في الفترة من 2014-2017،حيث أنها كانت أول من أشرف علي  اللجنة الوطنية الفرنكفونية تحت قيادة السفيرة نائلة جير.  .

    وتوجهت بالشكر والتقدير بمناسبة  اليوم العالمي للمرأة إلى جميع السفيرات التى عملت معهن على مدار مشوارها الوظيفي  واللاتى كن نموذجًا ومثلًا رائعًا تعلمت منهن  كيفية ادارة الامور ، وكان لهن الفضل في مساعدتها على ثقل خبرتها في العمل الدبلوماسي ، كما توجهت بالشكر الي الدكتورة مايا مرسي على تشريفها الاحتفاليه مشيدة بدورها في قيادة المجلس القومي للمرأة مشيرة انها نموذج مشرف لنساء مصر وشاباتها    .

    كما توجهت بالشكر الى فريق العمل من وزارة الخارجية والسفارة الفرنسية والمركز الثقافي الفرنسي لتعاونهم ودعمهم ومساندتهم لها  طوال فترة عملها في ملف الشؤون الفرانكفونية ، مشيرة أن هذا اليوم هو يوم عزيز عليها  وهو يوم عرفان وتقدير لكل من وقف بجانبها وساندها خلال مشوار عملها بوزارالخارجيةها
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