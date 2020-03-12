منخفض التنين.. الزراعة: نوفر الحماية والرعاية في حديقة الحيوان.. ولا ضرر على المحاصيل حتى الآن

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقارير من جميع قيادات الزراعة ومديري المديريات بالمحافظات حول تأثير الظروف الجوية الحالية على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.





وجاء ذلك في إطار متابعة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المستمرة لأزمة الأمطار الغزيرة والظروف الجوية السيئة التي تتعرض لها البلاد حاليا.





وأكدت التقارير أن جميع أجهزة الوزارة تعمل بشكل طبيعي وأن غرف العمليات بمديريات الزراعة بالمحافظات تتلقى على مدار الساعة شكاوى للمواطنين وتتعامل معها فورا.





القصير أكد أنه يتم المتابعة الفورية لحل أي أزمات في الموانئ والمنافذ التابعة للحجر الزراعي قد تواجه انتظام حركة الصادرات الزراعية مشيرا إلى أن الأمور تسير بانتظام كما أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعدِ على الأراضي الزراعية حتى الآن.





وقال القصير إن أطباء حديقة الحيوان بذلوا جهدا كبيرا في تغذية الحيوانات ورعايتها وحمايتها من الأحوال الجوية السيئة، بالإضافة إلى جهود أطباء الحجر البيطري في المنافذ والحدود والمطارات والموانئ لحماية البلاد من الأمراض والأوبئة العابرة للحدود كما أن العاملين في محطات التقاوي على مستوى الجمهورية قاموا بواجبهم على الوجه الأكمل لحماية التقاوي من الأمطار الغزيرة.





من ناحيته قال د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية إن جميع المعاهد والمعامل التابعة للمركز تتعاون مع بعضها في متابعة حالة المحاصيل وأيضا إصدار الإرشادات والنصائح للمزارعين والمربين لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة وكيفية الاستفادة من الأمطار.





وأضاف سليمان أنه تواجد في مكتبه منذ الصباح الباكر وقام بالتنسيق بين جميع قيادات المركز ومتابعة المشروعات والمحطات البحثية التابعة للمركز للاطمئنان على سير العمل فيها وعدم تأثرها بالظروف الجوية السيئة.



