AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

منخفض التنين.. الزراعة: نوفر الحماية والرعاية في حديقة الحيوان.. ولا ضرر على المحاصيل حتى الآن

الخميس 12/مارس/2020 - 07:43 م
منخفض التنين
منخفض التنين
Advertisements
صدى البلد
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقارير من جميع قيادات الزراعة ومديري المديريات بالمحافظات حول تأثير الظروف الجوية الحالية على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وجاء ذلك في إطار متابعة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المستمرة لأزمة الأمطار الغزيرة والظروف الجوية السيئة التي تتعرض لها البلاد حاليا.

وأكدت التقارير أن جميع أجهزة الوزارة تعمل بشكل طبيعي وأن غرف العمليات بمديريات الزراعة بالمحافظات تتلقى على مدار الساعة شكاوى للمواطنين وتتعامل معها فورا.

القصير أكد أنه يتم المتابعة الفورية لحل أي أزمات في الموانئ والمنافذ التابعة للحجر الزراعي قد تواجه انتظام حركة الصادرات الزراعية مشيرا إلى أن الأمور تسير بانتظام كما أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعدِ على الأراضي الزراعية حتى الآن.

وقال القصير إن أطباء حديقة الحيوان بذلوا جهدا كبيرا في تغذية الحيوانات ورعايتها وحمايتها من الأحوال الجوية السيئة، بالإضافة إلى جهود أطباء الحجر البيطري في المنافذ والحدود والمطارات والموانئ لحماية البلاد من الأمراض والأوبئة العابرة للحدود كما أن العاملين في محطات التقاوي على مستوى الجمهورية قاموا بواجبهم على الوجه الأكمل لحماية التقاوي من الأمطار الغزيرة.

من ناحيته قال د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية إن جميع المعاهد والمعامل التابعة للمركز تتعاون مع بعضها في متابعة حالة المحاصيل وأيضا إصدار الإرشادات والنصائح للمزارعين والمربين لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة وكيفية الاستفادة من الأمطار.

وأضاف سليمان أنه تواجد في مكتبه منذ الصباح الباكر وقام بالتنسيق بين جميع قيادات المركز ومتابعة المشروعات والمحطات البحثية التابعة للمركز للاطمئنان على سير العمل فيها وعدم تأثرها بالظروف الجوية السيئة.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى كانت قد أعلنت حالة الاستعداد القصوى منذ تحذير هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس المتوقعة خلال يومي الخميس والجمعة الجاريين وسبق وأصدرت الوزارة أربعة بيانات بشأن الأزمة على مستوى كافة قطاعات الوزارات ومديرياتها بالمحافظات وتواجد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في غرفة عمليات الوزارة منذ الصباح الباكر لإدارة الأزمة والتخفيف من آثارها السلبية ووجه قيادات الوزارة بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام لطمأنة المزارعين والمربين وضمان وصول النصائح والإرشادات إليهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن يستضيف وزير الزراعة لاستعراض خطة تطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.. ورئيس الحزب: القيادة السياسية تتبنى حدوث نهضة حقيقية فى كل الاتجاهات

الزراعة تعلن التوسع في إنتاج التقاوي بالمزارع الافريقية المشتركة

للمستهلك والمزارع.. زراعة البرلمان تكشف فوائد استيراد عجول التربية

وزير الزراعة: خصصت يوما أسبوعيا لمقابلة نواب الشعب

الزراعة: ارتفاع مساحات زراعة القمح لـ 3 ملايين و402 ألف فدان

الزراعة تنصح الفلاحين باتباع عدة توصيات لمواجهة التقلبات الجوية

ترشيحاتنا

متى تبلغ موجة الطقس ذروتها؟.. رئيس مركز التنبؤات بالأرصاد يجيب.. فيديو

شوقي ينفي تعليق الدراسة.. ويؤكد: دفعنا ثمنا غاليا للشائعات والتضليل والجروبات المغرضة

يبقي أنت أكيد في مصر.. شاهد جدعنة وشهامة المصريين في مياه الأمطار

بعد كورونا وعاصفة التنين.. كويكب ضخم يقترب من الأرض

الوزراء : منشور تعطيل الدراسة على السوشيال ميديا غير صحيح

لجنة الاستئناف تحسم مصير عقوبات السوبر المصري

AdvertisementS

بعد غلق سيتي الدولية.. شوقي: لا داعي للقلق فهذا إجراء وقائي.. وجميع المدارس تحت متابعة الصحة والتعليم

بسبب الطقس السيئ.. تصادم قطارى ركاب بخط الصعيد فى روض الفرج

10 إصابات بفيروس كورونا تضرب ليفربول بسبب لقاء أتلتيكو مدريد

قرار احترازى ووقائي.. غلق مدرسة دولية بالزمالك وعزل ذاتي لطلابها ومعلميها بسبب كورونا

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

انتهاك فج للفصل السابع.. مصر تطالب مجلس الأمن بمنع انتقال الإرهابيين إلى ليبيا

زبون يترك 4 آلاف دولار بقشيش لعاملة بمطعم.. مفاجأة مزعجة بانتظارها

مشهد رباني بديع بعد تعليق العمرة.. الحمام يطوف حول الكعبة وفوق المسجد الحرام.. شاهد

أحدهم كان متوقفا .. إصابة 13 في حادث تصادم قطارين بروض الفرج

جردوها من ملابسها داخل حديقة بالعجوزة.. 3 شباب يغتصبون فتاة قاصر بعد اختطافها من صديقها

مدبولى يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة حال قطع المياه في بعض المناطق

متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟.. رئيس مركز التنبؤات بالأرصاد يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوط أرضي وتشققات على محور 26 يوليو بسبب الأمطار.. صور

بسبب عدم ارتداء كمامة.. سيدة آسيوية تتعرض لاعتداء عنصري فى أمريكا

طرح بريليانس V7 في السوق المصري.. الوكيل يكشف عن الموعد النهائي