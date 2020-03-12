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مرأة

هل كورونا من بينها؟.. الأمطار تقضي على الفيروسات

الخميس 12/مارس/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يركض كثيرون للتستر من المطر ، والاحتماء أسفل مظلة ، وما لا يعرفونه هو أن هناك فوائد عديدة لماء المطر والبعض يقوم بنزهة عند المطر.


وفقًا لـ Life Health ، هناك أربعة أشياء محددة ستساعدك على الشعور بتحسن عند المشي خلال موسم الأمطار


الامطار تقضي على الفيروسات
هل لاحظت رائحة الهواء النظيف من حولك بعد هطول الأمطار؟ هذا لأن المطر ينعش الجو. ويزيل الغبار وحبوب اللقاح والسموم التي يمكن أن تسبب الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي والفيروسات الأخرى. 


رائع للشعر والبشرة
مياه الأمطار قلوية ولا تحتوي على أي معادن. هذا هو السبب في أنه مفيد للشعر والبشرة. عندما كنت طفلة ، استغلت معظم العائلات في الحي سقوط المطر وحفظه في براميل كبيرة.


يجدد العقل
تقول صحة الحياة ان الدراسات تشير إلى أن الرائحة المنعشة بعد المطر تأتي من زيوت النباتات الممزوجة بالأوزون والبكتيريا الجيدة من التربة. إنه يهدئ ويريح العقل ، ولهذا السبب تشعر بالانتعاش بعد التنفس في الهواء النظيف الذي يلي المطر الجيد. 


يحرق السعرات الحرارية الإضافية
يحرق المشي تحت المطر سعرات حرارية إضافية وفقًا لدراسات عديدة ، مما يساعد على تقليل الدهون في الجسم والحفاظ على صحتك.

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