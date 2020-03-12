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أخبار البلد

الصحة: تصادم قطارين بروض الفرج بدون وفيات وإصابة 13 مواطنا

الخميس 12/مارس/2020 - 07:26 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، عن إصابة 13 مواطنا في حادث تصادم قطاري ركاب أحدهما قادم من أسوان وآخر من سوهاج واقف في مكانه، أسفل كوبري مدرسه الصنايع روض الفرج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلى مستشفيات معهد ناصر،  وشبرا العام، والسكة الحديد.

وأشار مجاهد إلى أن الإصابات تراوحت ما بين بسيطة إلي متوسطة" سحجات وكدمات وجروح وكسور"، مؤكدا أن جميعهم حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

وتترأس الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة بديوان عام الوزارة، للوقوف على مستجدات الموقف ومتابعة أي طوارئ في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها محافظات الجمهورية.


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