الصحة: تصادم قطارين بروض الفرج بدون وفيات وإصابة 13 مواطنا

وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، عن إصابة 13 مواطنا في حادث تصادم أعلنت، مساء اليوم، عن إصابة 13 مواطنا في حادث تصادم قطاري ركاب أحدهما قادم من أسوان وآخر من سوهاج واقف في مكانه، أسفل كوبري مدرسه الصنايع روض الفرج.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلى مستشفيات معهد ناصر، وشبرا العام، والسكة الحديد.





وأشار مجاهد إلى أن الإصابات تراوحت ما بين بسيطة إلي متوسطة" سحجات وكدمات وجروح وكسور"، مؤكدا أن جميعهم حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.



