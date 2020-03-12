حصيلة عاصفة التنين.. وفاة شخصين وإصابة 6 وتهدم بعض الأسوار والحوائط فى أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن النتائج الأولية لموجة الطقس السيئ والأمطار الخفيفة والمتوسطة والرياح المحملة بالأتربة التي شهدتها المحافظة، اليوم الخميس، على أغلب قرى ومراكز المحافظة أسفرت عن غلق 4 طرق سريعة بنطاق المحافظة لانعدام الرؤية فضلًا عن سقوط بعض أسوار المنازل وبعض الحوائط كما نتج عنها وفاة شخصين وإصابة 6 أشخاص وسقوط بعض الأشجار نتيجة للرياح الشديدة وفصل التيار الكهرباء عن بعض القرى لبضع ساعات كإجراء احترازى بسبب قطع بعض الأسلاك الكهربائية نتيجة موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد بدءًا من اليوم الخميس 12 مارس وحتى السبت 14 مارس.





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وقد وجه محافظ أسيوط باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعويض المتضررين والمصابين وأسر المتوفيين وتقديم المساعدات المادية والعينية لهم وتكليف فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفيين والمصابين والمتضررين من سوء الأحوال الجوية وتشكيل لجان هندسية بالتعاون مع كلية الهندسة لمعاينة المنازل المضارة والبدء في عمليات الترميم والإنشاء لها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لافتًا إلى متابعة حالة الطقس على مستوى المراكز والقرى بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى انتهاء الموجة والتواصل على مدار الساعة مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة وهي في حالة إنعقاد دائم منذ مساء أمس وعلى مدار 24 ساعة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة ويحيى زكريا أبورحمة مدير إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة وممثلي كافة المديريات والهيئات والجهات المعنية بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات.





وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إنه مع تزايد حدة الرياح المحملة بالأتربة والرمال اليوم وإعاقة الرؤية بأغلب الطرق الرئيسية تم غلق 4 طرق سريعة حفاظًا على أرواح المواطنين بالتنسيق مع إدارة المرور وهي الطريق الصحراوي الشرقي وطريق سوهاج/ سفاجا وسوهاج الغربي وطريق أسيوط – الخارجة فضلًا عن وفاة شخصين واصابة ثالث في انهيار حائط منزل من الدور الرابع بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط وإصابة ربة منزل بقرية بني سميع التابعة لمركز أبوتيج إثر سقوط سقف غرفة فضلًا عن إصابة 4 أشخاص إثر انهيار سقف غرفة مبنية من الطوب الجيرى بقرية دكران التابعة لمركز أبوتيج وتم نقل المتوفيين والمصابين إلى المستشفيات المركزية مؤكدا إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة سوء الأحوال الجوية من تطهير بالوعات الصرف ومتابعة استعداد جميع المعدات والسيارات بدءا من أول أمس وتوفير عدد من المولدات وكذلك رفع حالة الطوارئ على مدار 24 ساعة لافتًا إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لجاهزية أكثر من 181 معدة وسيارة شفط مياه الأمطار بمختلف المناطق فضلًا عن فرق الطوارئ والتشغيل والصيانة مؤكدًا انه تم التعامل مع الازمة بالامكانات المتاحة وبالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية وجارى رفع كافة الاثار المترتبة على الرياح والأمطار لافتًا إلى أن جميع المخابز ومستودعات الوقود والبوتاجاز تعمل بكل طاقتها بجميع القرى والمراكز لسد احتياجات المواطنين فضلا عن جاهزية كافة المستشفيات.





وناشد المحافظ المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق مشيرًا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الارضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طوارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.





كما يهيب مكتب إعلام محافظة أسيوط الإخوة المواطنين ووسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات عن حجم الخسائر ما لم يصرح بها المتحدث الرسمي للمحافظة أو لم تنشر علي الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك او الموقع الرسمى للمحافظة www.assiut.gov.eg) .