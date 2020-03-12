تعرف على حقيقة ابتلاع سيارة في هبوط أرضي إثر الطقس السيئ بالعبور

وأكد أن الكومبوند لا يخضع لسلطة الجهاز، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية لمواجهة أحوال الطقس والأمطار الغزيرة ويجرى التعامل أول بأول لرفع آثار تسببها الأمطار.





وأوضح عمران أن الأمور تسير على مايرام في كل أنحاء المدينة، مؤكدا أن المدينة لم تشهد أي أزمات خلال موجة الطقس التي تشهد البلاد اليوم.





وكان نشطاء قد تداولوا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لانهيار أرضي بمنطقة الجولف بالعبور بسبب الطقس السيئ وتجمعات أمطار بالمنطقة مما تسبب في حالة من الخوف بين المواطنين إثر ابتلاع الهبوط الأرضي، سيارة على أحد الطرق.